Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Markovć Palma rekao je da je borba protiv diskriminacije i za rodnu ravnopranost nešto što se nosi od kuće i da je to stvar, pre svega, kako je dodao, kućnog vaspitanja.

- Kada je u pitanju nasilje u porodici, nasilje nad ženama ili bilo koji vid zloupotrebe žena, naše sudstvo, tužilaštvo i policija treba to da reše po hitnom postupku - izjavio je Marković danas u Skupštini Srbije, govoreći o Zakonu o zabrani diskriminacije, kao i o Predlogu zakona o rodnoj ravnopravnosti, i dodao:

- Mene je, preko svoje radnice Marinike Tepić, prijavio jedan čovek, ali sve što meni spočitavaju je čista laž i sve laži su demantovane argumentima, papirološki i nisam ih ja demantovao, nego institucije i ličnosti koje su pominjali. Oni kažu „saslušana su 22 svedoka“ i sada građani misle da su saslušana neka 22 svedoka koji terete mene, a u stvari se radi o konobarima, portirima i mojim gostima na zvaničnim događajima koji sada moraju da se pravdaju za nešto što se nije desilo. Sve su demantovali i Tužilaštvo u Kraljevu i Policijska uprava u Jagodini i profesor Veraldi i Biserka Jakovljević i Mića Jovanović.

Marković ističe da to što govore Dragan Đilas i, kako je rekao, njegova radnica Marinika Tepić je teška laž i to je udar na sve porodice.

- Vas gospođo Gordana Čomić, koji ste ministar za ljudska i manjinska prava molim da se uključite i da se ubrza proces pred pravosudnim organima, kao i da tražite odgovor na pitanje „zašto nadležni organi nisu reagovali na prijavu bivše supruge Dragan Đilasa Ive Đilas protiv njega zato što je tukao nju i njenog oca pred decom i da joj je rekao „odrubiću ti glavu“, što je Iva Đilas potpisala još 2014. godine. Tu su tri krivična dela, a Dragan Đilas koji je počinio sva ta tri krivična dela danas se predstavlja kao zaštitnik žena i borac za prava žena - upitao je ministarku Čomić Dragan Mraković Palma i dodao:

- Dragan Đilas i njegova radnica su sve slagali, pa su rekli i da imaju 7 svedoka, „ali se navodno plaše“. Istina je da nemaju nijednog svedoka, jer ne postoje ni delo ni svedoci, osim tog njihovog jednog navodnog svedoka kriminalca, kradljivca automobila, šest puta hapšenog i jednom osuđivanog. Đilas i Tepić su štetočine Srbije i lažovi.

Marković je upitao zašto Dragan Đilas i Marinika Tepić ne podnesu krivičnu prijavu protiv njega?

- Zato što znaju da lažu, a za lažnu krivičnu prijavu se ide u zatvor. A ja sam otišao u Tužilaštvo istog trenutka i tražio da se postupak ubrza i da što pre dođemo do istine, a istina je na mojoj strani, a na njihovoj je laž - kazao je Marković i dodao:

- I onda je taj navodni „zaštićeni svedok“ tužio mene što sam mu otkrio identitet. A ko je njemu dao status zaštićenog svedoka“. Zna se ko daje status zaštićenog svedoka i kada. On nije svedok, on je kriminalac. Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv lažova, a ne oni protiv mene. Oni su hteli da sve stoji u vazduhu i da visi, a to da posluži Mariniki Tepić za kandidaturu za predsedničke izbore.

ČOMIĆ: NE DOZVOLJAVA MI KODEKS VLADE SRBIJE DA KOMENTARIŠEM SUDSKE I POLICIJSKE PROCESE

PALMA: TO BI ISTO BILO KAO KADA BI VAS NEKO U NOVOM SADU PITAO DA LI JE OVO NOVI SAD, A VI MU KAŽETE „NIJE TOJ MOJ RESOR“

Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić izjavila je da joj etički kodeks Vlade Srbije ne dozvljava da komentariše policijske i sudske postupke.

Na to je Dragan Marković Palma upitao ministarku Čomić da li je čula za nasilje u porodici Đilas, za koje je Iva Đilas podnela policiji prijavu protiv svog tadašnjeg supruga Dragana Đilasa, a Čomić je u istom stilu odgovorila da ne sme kao ministar da komentariše takve slučajeve.

- To bi isto bilo kao kada bi došao neki stranac prvi puta u centar Novog Sada i pitao vas „da li je ovo Novi Sad“, a vi mu odgovorite „Ne mogu da odgovorim, to nije moj resor, pitaj Igora (Mirović, premijer AP Vojvodine“) - zaključio je Dragan Markovć Palma.