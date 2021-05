Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da radnica, kako kaže, siledžije Dragana Đilasa, Marinika Tepić je na svom tviter nalogu odbila njegov poziv na TV duel koji je uputio njoj i njenom šefu, prema njegovim rečima, siledžiji Draganu Đilasu preko sredstava javnog informisanja.

- I pozvao sam ih na tv duel na bilo kojoj televiziji, bilo kada i bilo gde, a to ukjučuje i njihove medije i bilo koje medije, može i na televiziji Mauricijus, može i u Strazburu i u Briselu, gde god hoće. Mene su pozvali iz televizije N1 i ja sam prihvatio, a oni su odbili, čak i N1. Izađite pred kamere, izađite pred sud javnosti, ali ne na montiranim konferencijama za novinare, gde non stop lažete, a kao glavni argument vam je opet laž vašeg stranačkog funkcionera, inače kriminalca, lopova, kradljivca automobila, već izađite pred kamere zajednom sa mnom i ti Đilase i ti Tepić. Ali nećete, zato što znate da ste sve slagali i zato što znate da tu neće biti vašeg kriminalca da lažno svedoči, već ću tu biti ja, koji sam do sada sve vaše laži pismeno i argumentovano demantovao, i ja i Tužilaštvo i policija i svi ljudi koje ste pominjali. Ja hoću da se proces vodi u instiucijama, ali mi je važan i sud javnosti, sud Srbije, jer ja sam iz Končareva, a ne iz SSP. Pred kamerama u direktnom tv duelu ne možete da skremblujete, ne možete da sakrivate likove, vi i ja oči u oči - izjavio je Marković i dodao:

- Radnica siledžije Dragan Đilasa Marinika Tepić odbijajući tv duel kaže da ja treba da odgovaram pred sudom, a ne njoj. Ali Đilase i Tepić, niste vi podneli krivičnu prijavu protiv mene zato što znate da sve što ste do sada izgovorili je teška laž, a za takve laži se ide u zatvor. Podneo sam ja krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić, protiv vašeg lažnog svedoka kriminalca, protiv Sande Rašković Ivić, protiv Marinke Tepić su podnele krivičnu pravu 393 žene iz Jagodine, kao i Javno preduzeće „Standard“ iz Jagodine. Tebi je Marinka Tepić mesto u zatvoru zbog laži, zbog uznemiravanja, zbog širenja panike u Srbiji.

Marković ističe da prijave protiv njega nema, ali da ima protiv Dragana Đilasa zbog nasilja u sopstvenoj porodici.

- Njega je prijavila tadašnja supruga Iva Đilas da je tukao i nju i njenog oca i to pred njihovm decom i da je njoj tada rekao „odrubiću ti glavu“. Dakle, u slučaju siledžije Dragana Đilasa postoji prijava policiji i neposredni svedok i žrtve i izveštaj iz Urgentnog centra o povredama i pretnja smrću svojoj supruzi. I takva prijava je bila u nečijoj fioci od 2014. do 2019. godine. I nakon pet godina Dragan Đilas to demantuje. Ne možeš to da demantuješ, možeš da se nagodiš sa svojom bivšom ženom i ja nju u toj situaciji razumem zbog dece, ali ti si dokazani siledžija i taj slučaj je neko morao da procesuira i to ne zastareva. Tukao si ženu i tasta pred svojom decom i pretio smrću svojoj supruzi. I ti ćeš siledžijo da danas napadaš mene i pojavljuješ se kao navodni zaštitnik žena. Građani Srbije treba da znaju, nisu se siledžija Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić obratili sudu, nego ja. Ja molim naše pravosudne organe, u koje verujem, da ubrzaju ovaj postupak i kažu ko laže i taj ko laže neka ide u zatvor i da postupe što je pre moguće po svim krivičnim prijavama podnetim protiv Marinike Tepić, Sande Rašković Ivić i njihovog „zaštićenog svedoka kriminalca“ Branislava Radosavljevića - rekao je Marković.