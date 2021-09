NEVENA ĐURIĆ: Građani Srbije ne žele ogoljenu potiliku Dragana Đilasa i Marinike Tepić

Nevena Đurić, narodna poslanica, saopštila je danas da ogoljena propaganda kojom se služi preletačica Marinka Tepić, ali i drugi uposlenici Dragana Đilasa, ne "pije vodu" kod građana Republike Srbije.

Varaju se ako misle da je naš narod snašla kolektivna amnezija i da ljudi nasedaju na svakodnevne doze laži koje bi Srbiji da ubrizgaju ovakve štetočine.

Kruševljani se ponose promenom koju nam je donela politika predsednika Aleksandra Vucica. Ponose se što smo od Kruševca napravili potpuno novi grad. Ponose se Bratislavom Gašicem, i činjenicom da se on svim srcem i dušom uvek borio za svoj grad, a znaju da je politika radnice Multikoma koja za novac naglas halucinira i o kokoskama dilerima - obična šarena laža za naivne. O tome svedoči podrška koju imaju, ili, preciznije rečeno nemaju, njene gazde tajkuni.

Svoj politički program profesionalna preletacica Tepic temelji na potcenjivanju i nipodaštavanju sopstvene države, na napadima na sopstveni narod koji je čak lažno optužila i za genocid u Srebrenici.

Njen gazda je taj čija se politika zasniva na orkestiranoj hajci na decu predsednika Aleksandra Vučića, koju banditi iz bivšeg režima konstantno kinje i satanizuju.

Muvatori okupljeni oko gazda Đilasa opravdaju nasilje kada im je to u interesu, pozivaju na nasilje i nasiljem prete otvoreno. Trude se da mržnji svog gazde i vlasnika podilaze, da mu se i tako dodvore jer im verovatno od toga zavisi novčana naknada. I još misle da je to neka politika. Ne vodi se politika samo za sebe, svoju mržnju i svoj džep, već se vodi za narod. A bas to ne znaju, jer ih za narod nikad nije bilo briga. Dovoljno je da pogledate Mariniku Tepic i Dragana Djilasa da sve na tu temu bude jasno.

E, taj narod im je prišio epitet lopova. Nije im za to kriv ni Aleksandar Vučić, ni Bratislav Gašić, niti neko od članova Srpske napredne stranke. Sami su sebe tako odredili, praveći samo štetu za Srbiju i srpski narod, ali "redeci" neumorno za lično bogaćenje.

Narod je Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pružio snaznu podršku za dosadašnje izvanredne uspehe. Zato je cilj svih nas da radimo još više i napornije, da Srbiju dalje gradimo i od nje pravimo što još lepše mesto za život. O tome ne znaju, niti bi mogle da znaju, baš ništa preletacice od zanata koje pričaju gluposti za račun onog ko im u datom trenutku više plati. Marinike koje niti razumeju Srbiju, niti mare za srpski narod, niti su sposobne za bilo kakav pošten posao.