NEVENA ĐURIĆ: Mladi ljudi danas u Srbiji vide perspektivu, koju im Đilasovi lopovi nikada nisu dali!

Poslanica SNS-a Nevena Đurić rekla je da tajkunsko-lopovska grupacija okupljena oko Dragana Đilasa ne odustaje od pokušaja da umanji uspehe Srbije na svi poljima.

- Srbija se danas bavi razvojnim projektima i kreiranjem sopstvene budućnosti, zahvaljujući napornom i posvećenom radu Aleksandra Vučića - čoveka koji je očigledno najveća noćna mora žutih gangstera. A dokle god je tako Srbija se nalazi na pravom putu, jer je upravo svaki njihov napad dokaz da Aleksandar Vučić radi u interesu građana Republike Srbije. Rezultate njegovog rada vidi cela zemlja, koja ga baš zato podržava kao nikoga pre njega - rekla je Đurić i dodala:

- Mladi ljudi danas u Srbiji vide perspektivu, koju im Đilasovi lopovi nikada nisu dali. Za razliku od njih, mi ne lažemo ljude. Nezaposlenost je danas u Srbiji na rekordno niskom nivou, to svako vidi i sam. A baš to nije bio sličaj u vreme žutih "genija", koji su i danas u stanju da kažu da nam ne treba nova fabrika, da nam ne treba nov autoput, da nam ne treba ništa što narod čeka decenijama, ali nam treba sve što žele tajkuni. Još para u tajkunskim džepovima? Još računa sakrivenih po belom svetu? Ne znaju oni ni kako naš narod živi, a ni kako Srbija izgleda.

Prema njenim rečima, mnogo bolje znaju kako se živi po belosvetskim destinacijama, kakva je kafa na Mauricijusu i kolači u Hong – Kongu.

- Da znaju, Dragan Đilas i njegova ekipa za stid i sram, ne bi pominjali ni decu, a ni mlade ljude. Ne bi pričali priče i izmišljali bajke u koje ne veruju ni ta deca. Koliko je dece ostalo bez večere dok su oni zaključavali vrata brojnih fabrika po Srbiji i ostavljali ljude bez posla? Koliko je do 2012. godine mladih ljudi otišlo iz Srbije, pobeglo u svet, od tako bajnog života u Srbiji? Danas je slika Srbije potpuno drugačija. Mladi ljudi se u Srbiju vraćaju. Eno ih u tehnološkim parkovima koje je lično otvorio Vučić - rekla je Đurić i dodala:



- A šta žuti bednici nude kao alternativu? Sa njihove strane stižu jedino poruke u kojima se priželjkuje krv. To su poruke koje stižu iz Marinikinih usta, u sred radnog vremena, iz kancelarije u Đilasovoj firmi. I ne zna se da li su te pretnje glasnije, ili više histerične, onda kada Srbija beleži nove rezultate u ekonomiji, ili kada Aleksandar Vučić ličnom hrabrošću kaže - neće biti kriminala, neće biti korupcije, neće dileri da nam uništavaju decu, nego ćemo da se brinemo o svojoj i budućnosti naše dece. To su poruke koje naša deca očekuju, i koje im danas upućuje njihova država, i njen predsednik. Đilasov "rad" u lopovluku, pretnje i pozivi na krv - ne zanimaju ni Srbiju, ni mlade. Na tu prošlost se ne vraćamo.