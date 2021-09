PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE STIŽE U SRBIJU! Ursula Fon der Lajen 30. septembra u Beogradu

To je nedavno najavio i Vučić, koji se sa njom sastao 26. aprila ove godine u Briselu.

Kako je tada saopšteno na Tviter nalogu predsednice Evropske komisije, teme su bile su borba protiv kovida-19, ekonomski oporavak, reforme u oblasti pravosuđa, dijalog Beograda i Prištine, ali i projekat izgradnje pruge ka Severnoj Makedoniji.

Ona je danas, u godišnjem govoru o Stanju EU, naglasila je važnost evrointegracija Zapadnog Balkana i najavila skoru posetu regionu.

- Pre kraja meseca putujem u region da pošaljem jak signal naše posvecenosti procesu proširenja. To dugujemo svim mladim ljudima koji veruju u budućost u Evropi - poručila je fon der Lajen.

