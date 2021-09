VULIN ZA PINK: Vučića napadaju jer je OBJEDINIO SRPSKI NAROD! (VIDEO)

Ministar policijea Aleksandar Vulin je za Novo Jutro komentarisao sve češće napade iz regiona upućenih našoj zemlji, ističući da pojedinim zemljama smeta što je Srbija postala bolja, snažnija, uspešnija i pre svega, okrenuta Srbima.

Kako je istakao, pored salve napada, napada se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je on, kako je podvukao "ujedinio Srbiju i Srbe".

Šta je problem da Srbi budu jedinstveni? I Albanci imaju "Dan zastave". Zašto tada niko nije reagovao? Nisam čuo da su u Hrvatskoj imali primedbe na to? Nisam primetio da je neko to komentarisao u Crnoj Gori. Ali kada Srbi istaknu zastavu, imate histerične napada ne Aleksandra Vučića. Državni organi su komentarisali izjavu koju nije dao - rekao je ministar.

Vulin dodaje da je srpski narod, gde god da je bio, juče bio ujedinjen, što je jedna od najvažnijih poruka.

- Osećali su se kao deo jedne velike zajednice koja deli zajedničku istoriju, patnju... Bilo je preko 1.000 učesnika na celom programu - rekao je Vulin.

Kada je u pitanju potreba da neka zemlja bude slobodna, Vulin napominje da Srbima to nikada nije bilo dozvoljeno, jer smo kroz istoriju etiketirani kao "divljaci".

- Značaj jučerašnjeg praznika je buđenje samopoštovanja, da imamo pravo da budemo ponosni na sebe - kazao je Vulin.

- Srbi prema nekima nemaju pravo da dignu zastavu na Dan zastave - prokomebntarisao je Vulin.

Komentarišući izjave MIlankovića i Plenkovića, Vulin dodaje da oni bukvalno prete svojim sugrađanima srpske nacionalnosti.

- Setite se onog popisa stanovništva, to se sada radi online, jer se ljudi plaše da se prijave. I šta je problem kada Srbin na svoju kuću stavi srpsku zastavu? je l' to problem? Je l' to uređeno društvo? - upitao je Vulin.

Povodom putovanja Mila Đukanovića kod Zorana Plenkovića u Zagreb, Vulin napominje da će im glavna tema biti Srbija i predsednik Aleksandar Vučić.

- Sigurno neće pričati o ekonomiji. Neka se objedinjuju, ali nemojte da vam razlog objedinjavanja bude antisrpska politika. Đukanović je veći deo bio Srbin, valjda zna kako se Srbija oseća - naveo je Vulin.

Ministar policije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin je potom dodao da godinama unazad postoji kontinuitet napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji nije samo politički, već i pokušaj da se on fizički ukloni.

- Ono što je rekao Saša Janković potvrdilo je da svih ovih godina govorimo istinu. Svaki put kada smo imali napad na predsednika Vučića, imali smo orkestriranu kampanju koja objašnjava da je to naša paranoja i da smo sve izmislili. Sada vidite da čovek koji je bio njegov direktni protivkandidat otvoreno kaže da su mu ambasadori nekih stranih zemalja savetovali da bude blizu Vučića i da kada ga srce izda preuzme vlast - rekao je Vulin.

Mladom i zdravom čoveku, kakva je predsednik Vučić, kako je istakao, morate mnogo pomoći da ne bude živ i ovakvi navodi jasno ukazuju da je neko itekako razmišljao da se predsedniku Srbije desi nešto fatalno i tragično.

Ministar je upitao odakle stranim ambasadorima zdravstveni karton predsednika Vučića i naglasio da su informacije o zdravstvenom stanju svakog građanina izuzetno poverljive.

Srbija, je kako je istakao, uređena zemlja u kojoj postoji zakonska procedura kako se ovakvi navodi koje je izneo Janković ispituju i ukazao da se po prvi put događa da eksplicitno, neko koje predsedniku bio politički protivnik, kaže da je predsedniku Vučiću život bio ugrožen.

- Svaki put kada smo konkretnim primerima upozoravali javnost da je predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice ugrožena bezbednost imali smo bedem medija, plaćenih analitičara, političara koji objašnjavaju da je to velika laž i da smo mi poltroni - rekao je ministar Vulin i dodao da danas, kada je to rekao neko ko je bio Vučićev politički protivnik, vlada tišina.

Primetio je da niko od predstavnika opozicije nije izašao da kaže da osuđuje bilo kakav pokušaj mešanja stranaca i pokušaj fizičkog ugrožavanja bilo kog srpskog državljanina, uključujući i predsednika Srbije.

- Oni koji šaraju srpske zastave i smatraju da je naša zastava provokacija i da je jedinstvo Srba pretnja za čitav region ljute se što ovo nije uspelo i što su neefikasni - ocenio je ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

