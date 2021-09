Ćerka Slobodna Miloševića, Marija Milošević, već 20 godina živi u Crnoj Gori.

Ona se već dve decenije vešto skriva od očiju javnosti.

Kako komšije i prijatelji navode, ona živi u kući na Cetinju.

- Posvećena je i svojim kućnim ljubimcima, ima dva velika kučeta i jedno malo. To malo joj je poslao Marko iz Moskve da ne bude usamljena. Ne znam koja je to rasa, nikada takvo, pa ni slično kuče nisam video. Kuća joj je skromna, ali lepo sređena, video sam kada sam bio u poseti kod nje. A ona izgleda fenomenalno, ima sjajnu liniju, lepša je nego kad je bila devojka, ima crnu kosu i one njene prepoznatljive šiške - navodi Marijin prijatelj i zaključuje da ju je tešio rečima da je u Srbiji sve više mladih koji shvataju da njen otac nije nikakav zločinac, već čovek koji je samo hteo dobro srpskom narodu.

Pink.rs paparaco je fotografisao Mariju Milošević kako šeta ulicama crnogorske prestonice Cetinja.