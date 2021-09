ŠEŠELJ UPOZORIO ALBANCE! Za TV PINK otkrio koje dve zemlje stoje iza divljanja na Jarinju i Brnjaku! (VIDEO)

Najvažnije u svemu ovome da Srbi ne nasedaju na provokacije i da ukoliko dođe do pucanja, Srbija neće ćutati, rekao je za Pink dr Vojislav Šešelj i lider SRS-a, govoreći o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji.

Šešelj je istakao da je najvažnije da Srbi sačuvaju jedinstvo i odlučnost i da ne nasedaju na provokacije.

- Ako neko zapuca, srpska policija mora zapucati. Neka se ne igraju s vatrom. Ovo što sada rade, ide na njihovu štetu. Srbija je prošli put bila suzdržana, ali sada neće - rekao je Šešelj.

Kako kaže, ovo sada nije Srbija iz 2000. godine.

- Sad je Srbija neuporedivo snažnija, i ne vredi se s njom ovako igrati. Sad upozoravamo celi svet da Albanci rade nešto što nije dozvoljeno. Amerikanci stoje iza ovoga. Ovo je samo jedan u nizu pritisaka na Srbiju. Velike sile su se samoorganizovale da vrše pritisak na Balkan - ističe Šešelj.

Kako kaže, oni su zamislili da preuzmu sad u potpunosti sever Kosova.

- Voleo bih da ne dođe do krvoprolića, a ako dođe onda je stvar gotova - rekao je Šešelj.

Na pitanje šta šta bi on uradio da je na mestu predsednika Vučića, Šešelj je decidno odgovorio:

- Vučić je konsolidaran, jasan i odlučan. Ima podlogu u ekonomiji, Vojsci i policiji. Ja bih bio oprezan, ali odlučan kao on. Mislim da se nas dvojica slažemo u tome. Ja nemam šta da mu zamerim. On je svestan ko mu radi o glavi. Voleo bih samo da ne dođe do krvoprolića. Mi nećemo bežati, a pogroma nad Srbima kao što je i Vučić rekao, neće biti - rekao je dr Vojislav Šešelj.

