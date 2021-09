'NEMA NAS PUNO, ALI SMO DOBRO RASPOREĐENI!' Selaković u UN upoznao Jelenu iz Banjaluke, a evo šta ona radi tamo! Ostao je oduševljen!

Inače, Jelena je zaposlena kao obezbeđenje u Ujedinjenim nacijama, a poreklom je iz Banjaluke.

Selaković je poručio da mu je drago što je upoznao Jelenu, kao i da nema puno naših u Ujedinjenim nacijama, ali da su dobro raspoređeni.

We are not many, but we are well distributed :)

Nice to meet Jelena Zivlak from #Banjaluka who works for the #UN security. #UNGA #UNGA2021 #UNGA76 pic.twitter.com/aCedyA25T8