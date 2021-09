Đurić: Tajkunskom ološu Đilasu smeta kada se u Srbiji bilo šta radi

Tajkunskom ološu Draganu Đilasu smeta kada se u Srbiji bilo šta radi, navodi narodna poslanica Nevena Đurić i dodaje da mu teško pada da gleda napredak Srbije jer zna koliko je nazadovala u njegovo vreme.

- Taj pametnjaković, da je hteo i želeo da uradi nešto po pitanju Beogradskog metroa, po pitanju bilo čega, uradio bi to dok je bio gradonačelnik Beograda. I ruku na srce, uradio je i on nešto - ostavio dugove u iznosu od 1,2 milijarde evra, gomilu afera i propalih projekata - kaže Đurić.

Svestan da nije radio ništa osim krađe, nakon ovoliko godina u kojima se Srbija razvija i napreduje, on govori o nekakvim planovima. Teško mu pada da gleda napredak Srbije jer zna koliko je nazadovala u njegovo vreme. Danas smo još jednom mogli da vidimo kako pokušava da sakrije svoju nesposobnost i korupciju, bahatost, nemoral i kriminal sa željom da se dočepa neke jake pozicije na vlasti jer je to jedini način koji vidi kao mogućnost da sebi obezbedi poslovni uspeh.

- Diletatnt koji je radio samo one poslove na kojima je mogao debelo da zaradi, da od istih još koji miliončić prihoduju njegove firme, pokušava da potisne ono što građani Srbije nikada neće zaboraviti. Neće zaboraviti šta je u Srbiji tada radio medijsko-tajkunsko-mafijaški tim – a nije radilo ništa, osim pljačke i otimačine od građana! Neće zaboraviti građani gde su radili i koliko su u to vreme zarađivali – a nisu radili nigde i nisu zarađivali ništa, bili su na ulici, bez posla i parčeta hleba, jer nisu imali gde da rade. Žuta bagra je u to vreme jedino mogla da organizuje, kao posebnu svečanost, stavlljanje katanaca na ulaznim vratima fabrika jer su se jedino time bavili - sa jedne strane gašenjem života u Srbiji, a sa druge strane sopstvenim baškarenjem u milionima - dodaje Đurić.

Kako je istakla, i danas smo bili u prilici da čujemo koliko voli da priča o milionima i milijardama.

- Nedostaje mu taj period, sa setom i suzama u očima se priseća vremena koji mu je Aleksandar Vučić uskratio. Zato im taj čovek najviše smeta. Zato što je upravo Aleksandar Vučić taj koji je garant da se takvo pljačkanje Srbiji više nikada neće dogoditi - napominje Đurić.