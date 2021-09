'JOŠ JEDAN LINČ NA PORODICU ALEKSANDRA VUČIĆA' Orlić: Demokratska stranka predstavlja daktilobiro tajkuna Dragana Đilasa

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić istakao je da padaju sve maske u prljavom pokušaju još jednog linča porodice Aleksandra Vučića.

- Sa najzvaničnijeg mesta u žutom preduzeću, među ostacima onoga što se nekad zvalo Demokratskom strankom, a danas predstavlja običan daktilobiro tajkuna Dragana Đilasa, poslata je poruka: treba još više, još bezočnije, psovati majku Aleksandra Vučića. To je, sada i zvanično, ta "politika" kojom bi tajkunsko - mafijaški kartel iz bivšeg režima da ponovo zajaše na vlast? - upitao je on i dodao:

Tako kaže "predsednik DS" Zoran Lutovac. To je, znači, direktna i lična poruka Dragana Đilasa, ispod čijeg šinjela danas svi Lutovci izviruju. Nije da to nismo znali, da je bilo ko pogrešno razumeo - od koga odvratne, prljave i perfidne psovke na račun majke Aleksandra Vučića zapravo potiču. Ali je dobro da Srbija čuje i vidi kako to otvoreno, sami priznaju, bednici i pokvarenjaci tajkunski, još se hvale svojom kaljugom i traže da tog gliba u koji bi ponovo celu Srbiju da strovale - bude što više.

Orlić ističe da Srbija kada bira između rada i napretka sa jedne strane, ili besomučnog psovanja majki, dece, najbližih bilo kom čoveku - uvek ubedljivo bira ono prvo.

- Kad odlučuje između poštenja, poštovanja, puteva, fabrika, bolnica, boljih penzija i plata sa jedne strane, ili neljudskog linča, histerije, besomučne pljačke i uništavanja svega i svih sa druge strane - bez greške ume da kaže šta je njen izbor - ističe on.

Ukazao je na to da je podrška Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, politici koju taj čovek predvodi, posle ovakvih napada tajkunskog bezumlja biva samo - sve jača.

- Razlika između njega, uz kog složno stoji čestita i poštena Srbija, i kaljuge iz koje jezicima palacaju Đilasi, Marinike, Lutovci i Vidojkovići samo je - još ubedljivija. Izađite pred narod sa ovom i ovakvom "politikom", besprizornici i bednici kukavički, bez skrivanja iza bilo koga - pa se u to uverite sami - ukazao je on.