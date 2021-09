SASTANCI U BRISELU! Petković i Beslimi razgovarali sa Lajčkom o rešenju krize na severu KiM

Prethodno, Lajčak se sastao sa glavini pregovaračem Prištine, Besnikom Beslimijem.

- Jutros sam imao odvoje sastanke sa glavnim pregovaračima Prištine i Srbije, kako bi razmotrili načine za rešavanje trenutne krize. Nastavićemo razgovore tokom dana - poručio je Lajčak sa Tviter naloga.

EU je pozvala glavne pregovarače Beograda i Prištine da, nakon izbijanja tenzija na severu KiM, u Brisel dođu sa mandatom da pronađu "održiva rešenja" u interesu građana.

