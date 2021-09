Ministar Vulin i ministar Sijarto: Značajan dan za Srbiju i Mađarsku, obezbedili smo energetsku sigurnost (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto otvorili su danas u Segedinu interkonektor, kojim će gas preko Srbije „Balkanskim tokom“ stizati u Mađarsku, i poručili da ovaj gasovod obezbeđuje energetsku sigurnost privrede i građana dve zemlje.

Ministar Vulin istakao je da je ovo veliki i važan dan za Mađarsku i Srbiju i da otvaranjem ove deonice gasovoda sa sigurnošću možemo da kažemo da je energetska nezavisnost naših zemalja podignuta na viši nivo. „Činjenica da možemo da obezbedimo nesmetano snabdevanje gasom našeg stanovništva i privrede, možemo da kažemo da smo i na tom planu mi suverene i uspešne zemlje“, istakao je ministar Vulin. Suverena i uspešna zemlja je, kako je istakao, ona koja je u stanju da obezbedi i stanovništvu i industriji da nesmetano funkcionišu, da se razvijaju i da rade. „Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijer Viktor Orban su jedni od poslednjih samostalnih lidera u čitavoj Evropi. Ljudi koji slušaju samo svoj narod i vode računa o interesima zemlje koju predstavljaju“, rekao je ministar Vulin. Dodao je da upravo zahvaljujući hrabrosti predsednika Vučića i premijera Orbana, tome što su odbili brojne pritiske, nekada i ucene, danas imamo gasovod, za koji su mnogi veliki želeli da ga ne bude. „Danas smo obezbedili energetsku nezavisnost naših zemalja. Naši lideri su uradili ono što lideri mnogo većih i moćnijih zemalja nisu. Mi smo od danas još malo spremniji, još malo sigurniji, a bićemo i mnogo razvijeniji upravo zahvaljujući ovom gasovodu i političkoj odluci da budemo suverene, stabilne zemlje koje same odlučuju o sebi“, kazao je ministar Vulin. Naglasio je da je za Srbiju gasovod od ogromnog značaja, jer smo od zemlje koja je plaćala tranzit postali zemlja koja naplaćuje tranzit. „Mi smo postali zemlja koja je sigurna, koja zna da će privreda i stanovništvo uvek imati dovoljne količine gasa, ali isto tako da ćemo biti pouzdan i siguran partner u snabdevanju Mađarske, njene privrede i stanovništva“, rekao je ministar Vulin i naglasio da se odnosi dve države nalaze na istorijskom maksimumu. „Zahvaljujući radu predsednika Vučića i premijera Orbana, uspostavili smo poverenje između naših naroda i zemalja i sada sa sigurnošću možemo da kažemo da, ne samo što verujemo jedni drugima, već i podržavamo jedni druge“, naveo je ministar Vulin. Prema njegovim rečima, iz takvih odnosa proizilaze rezultati, izuzetna privredna razmena, sposobnost da pomognemo jedni drugima – „kada smo samostalni i sami odlučujemo, onda je to tako“. Ministar se zahvalio ministru Sijartu na glasnom i uverenom zastupanju stavova Srbije na forumima i međunarodnim skupovima. Ministar Sijarto, istakavši da je ovo značajan dan za dve zemlje, rekao je da jedna država ima mnogo obaveza prema svojim građanima, ali da jedna od osnovnih koju mora da obezbedi jeste neometano snabdevanje energentima. Ukazao je da je to i pitanje njenog suvereniteta, jer ukoliko nije sposobna da to reši, izložena je stranim pritiscima. Snabdevanje gasom, kako je rekao, nije ni ideološko ni političko pitanje, jer ideologijom i politikom se ne obezbeđuje grejanje stanova i rad industrije. Sijarto je naveo da je za funkcionisanje privrede i stanovništva potreban gas, koji ukoliko ga nema, država mora da kupi i obezbedi sigurno i stabilno snabdevanje. Mađarski ministar zahvalio se Vladi Srbije i srpskim energetskim kompanijama koje su u predviđenom roku završile svoj deo kako bi gasovod sutra u 6 mogao da potekne. „To je novo fantastično poglavlje saradnje između Mađarske i Srbije, jer smo obezbedili gas iz južnog pravca. Hvala, ministre, što smo proteklih godina uvek bili pouzdani partneri u ovom poslu", rekao je ministar Sijarto. Svečanom otvaranju interkonektora u Segedinu prisustvovao je i predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, kao i delegacije dve zemlje koje su činili predstavnici energetskog sektora.

