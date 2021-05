Ministar Vulin: Policija u Kopnenoj zoni bezbednosti ispunjava svoje zadatke (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kopnenoj zoni bezbednosti i u vreme praznika ispunjavaju svoje zadatke i čuvaju sigurnost i bezbednost na administrativnoj liniji.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kopnenoj zoni bezbednosti ispunjavaju sve svoje zadatke i spremni su da ispune svako naređenje predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva. Dok su oni ovde, mi možemo da budemo sigurni da je život u Srbiji miran i da će tako i ostati“, poručio je ministar Vulin nakon obilaska pripadnika policije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Prema njegovim rečima, u Kopnenoj zoni bezbednosti sve je mirno i sigurno i to ne zato što to neko želi, već zato što policijski službenici svakodnevnim teškim, upornim i strpljivim radom to omogućavaju.

„Za policiju nema praznika. Danas kada se Srbija odmara, kada je sa onima koje voli, sa onima kojima je dala imena i onima koji su joj dali imena, ovi ljudi dežuraju i ne pitaju koliko će nešto trajati. Oni su uvek tu da bismo svi mi bili sigurni i bezbedni. Tu su da bi naš svakodnevni život tekao bez uznemiravanja i bez problema“, naglasio je ministar Vulin.

U danima kada slavimo Hristovo vaskrsenje, ministar Vulin je istakao da ne smemo zaboraviti Srbe na Kosovu i Metohiji koji žive teško i bore se za osnovna ljudska prava, kao ni naše sunarodnike u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Hrvatskoj i Sloveniji.

„Ne smemo da zaboravimo da Srbi gde god da su, kada nemaju svoju državu, svog policajca, učitelja, lekara, sudiju, za njih nema ni prava, ni pravde. Zato smo mi tu. Zato je Srbija tu da bude jaka, sigurna, stabilna, razvijenija i moćnija nego što je bila, da bi štitila Srbe gde god da su. Svim Srbima gde god da slave - Hristos vaskrse!“, poručio je ministar Vulin.