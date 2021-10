Nikola Vukobratović je po struci istoričar i radi u Arhivu Srba u Zagrebu. Na stranačkoj tribini SDSS-a obratio se gradjanima i istakao mnogobrojne probleme sa kojima se Srbi u Zagrebu suocavaju.

U nedelju 03. oktobra u Republici Hrvatskoj odrzava se drugi krug izbora za predstavnike nacionalnih manjina. Srbi na “raspolaganju” imaju 72 izborna mandata u 37 opština, 15 gradova i 10 županija. Ovi izbori se prvi put održavaju u Zagrebu jer je s lista ostalih stranaka, na redovnim lokalnim izborima, uvek bio izabran barem jedan Srbin ili Srpkinja, što je odgovaralo zastupljenosti Srba u Zagrebu. U Zagrebu medju 47 izabranih gradskih zastupnika nema niti jednog srpske nacionalnosti, tako da će Nikola Vukobratović koji nosi listu SDSS-a biti prvi koji će, na neki način predstavljati srpsku zajednicu u Zagrebu sa liste srpske stranke.

“U Zagrebu ima više Srba nego u, na primer, Vukovaru. No, ljudi se boje kad ih pitaš za nacionalnost, pogotovo stariji. Žive u nekakvom stanju neosveštene mimikrije, zapravo, može se reći i da žive u ormaru” istakao je Nikola.

“Važno je da ljudima pokažemo da ne trebaju skrivati svoj nacionalni identitet. U Zagrebu po poslednjem popisu ima 17 hiljada Srba, a za kandidaturu je nužno skupiti 250 potpisa. Tih 250 potpisa trebaju dati ljudi koji su u popisu birača upisani kao Srbi, a mnogi ni ne znaju kako ih se tamo vodi. Ljude rođene nakon devedesete se u registru birača jednostavno upiše kao Hrvate. To se, naravno, može promeniti. Međutim, prvo moraš biti svestan te mogućnosti i treba ti biti toliko stalo da odeš u opštinu i kažeš: Dobar dan. Molim Vas, ja sam Srbin” istakao je Nikola.

“Skupljanje potpisa u gradskim sredinama u hrvatskoj je samo jedan od problema sa kojima se suočava srpska zajednica u hrvatskoj . U selima je skupljanje potpisa svakako lakše, jer se zna gde žive pretežno Srbi, no u Zagrebu je to – znatno teže. Ne možeš ići od stana do stana i pitati ljude: “Jeste li Vi možda Srbin, bi li nam potpisali za kandidaturu,” kazao je Nikola.

Istakao je kao veliki problem sto mnogo mladih i ne zna kakvu istoriju imaju Srbi u Zagrebu. “Na primjer, sad se tek sporadično netko seti odvesti razred u našu “Prosvjetu”, da pogledaju našu biblioteku i čuju neko kratko predavanje o Srbima u Zagrebu. Klinci tu prvi put čuju da uopšte postoje Srbi u Zagrebu i da je to viševekovna priča”.

Nikola je posebno podvukao značaj izlaska svih Srba u Zagrebu na izbore u nedelju “Važno je da svi izadju i ovo je prilika za zagrebačke Srbe, da se naši ljudi, pogotovo mladi, naviknu da se otvoreno priča o srpskom identitetu. Mi želimo biti jedna od zajednica koje guraju ovu zemlju u pozitivnijem, demokratičnijem, multikulturalnijem smeru, s boljim poštivanjem ljudskih i socijalnih prava, da se srpska zajednica, dakle, prepoznaje kao neko ko je deo priče koja gura Hrvatsku u boljem smeru”.

Nikola Vukobratović, od nedelje će biti prvi Srbin u aktualnom sazivu Gradske skupštine Grada Zagreba jer je jedinu srpsku listu predao SDSS.

