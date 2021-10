Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo saučešće Rumuniji zbog požara u bolnici

Ministarstvo je povodom tragičnih vesti iz Rumunije na Tviteru uputilo izraze saučešća porodicama žrtava i svima koji su pogođeni ovom nesrećom i poželelo povređenima brz oporavak.

- Tragične vesti iz Rumunije, gde su izgubljeni životi u pozaru bolnice u Konstanci. Naše najdublje saučešće porodicama žrtava i svima onima koji su pogođeni; tople zelje povređenima za brz oporavak - navedeno je u poruci na zvaničnom Tviter nalogu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Such tragic news from Romania, where lives were lost in a hospital fire in #Constanta.

Our deepest condolences to the victims' families and all those affected; warm wishes for a speedy recovery to the injured.@MAERomania@BogdanAurescu