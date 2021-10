Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić kaže da se Đilasov tajkunsko - mafijaški kartel opet upleo u sopstvenoj laži i nemoći, kao kokoška iz Morovića u kučinu.

- Sve što sada radi Đilasova uposlenica Marinika Tepić jasan je pokazatelj - da čitav njihov kartel čine sve sami teški očajnici. Oni koji više ne znaju ni kako, ni čime da udare po Aleksandru Vučiću, prosto zato što - on nije kao oni - poručuje Orlić.

Poslednju turu laži, podeća Orlić, koju je tajkunska uposlenica izgovorila o telefonskim razgovorima Aleksandra Vučića, sada bi da sama pere novom salvom budalaština po principu "menjaj temu, pričaj što više, i glupo i nepovezano, slaži usput šta ti padne na pamet, samo Vučića i njegovog brata pomeni više puta".

- I, kad po ko zna koji put dokazani lažovi ponovo sami sebe u verglanju prežvakanih tekstova iz svog Tabloida zbune i zapetljaju - šta ostane? Tajkunska spikerka, koja je živela sa narko dilerom i lično je odgovorna za deljenje droge deci u Srbiji, da priča o kriminalu? Jeste, to zvuči ubedljivo. Plaćena od opljačkanih narodnih para, na platnom spisku u firmi žutog tajkuna, koja iz audija q7 ili besnog poršea govori o "gladi"? Uverljivo, nema šta. Ono što Srbija prvo na toj jadnoj slici vidi je: lice bande običnih očajnika, koji ne znaju ni čime više da napadnu Aleksandra Vučića, jer za razliku od njih - on nema ni firme, ni milionske račune. To je ključni problem. Jer se on svakodnevno bori za Srbiju, to je ono što ga pokreće i za šta živi, a ne sejanje para po računima skrivanim širom sveta - to ostaje da važi isključivo za Đilase i njihove Marinike. Jer Vučićev brat nema, niti je ikada imao, više od 30 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama - to i dalje važi jedino za Đilasovog brata - poručuje Orlić.

Aleksandar Vučić, za razliku od lopova i secikesa tajkunskih, nastavlja Orlić, radi za svoju državu i svoj narod, bogatstvo ga ne zanima. I pred tom jednostavnom istinom su nemoćni Đilas i Marinika, koje jedino pare zanimaju - i to je jasno baš svakome u Srbiji. Takvima je politika samo paravan za dolazak do još para, pa zato i imaju firmu, a ne stranku. I u to isto bi želeli da pretvore celu Srbiju - u svoju privatnu firmu.

- Zato neka svoje konferencije i drže u Đilasovoj firmi, nema potrebe za pretvaranjem: onoj u koju je pohlepni tajkun već slio sve pare koje je narodu opljačkao, i u kojoj danas plaća svoje Marinike. A nemoć koju osećaju pred Vučićem biće im svakako ista - pošten, vredan i Srbiji posvećen borac i ne može kod lopuža i lažova da izazove ništa drugo sem frustracije i besa. Upravo takav, Aleksandar Vučić je - sušta suprotnost njima. I upravo zato su tu gde jesu: i on, i oni. Svako tamo gde zaslužuje da bude - zaključio je Orlić.