Ministar finansija Siniša Mali, na društvenoj mreži Instagram, objavio je da će, svaki punoletni građanin koji se prijavio za pomoć države od 30+30 evra, dobiće uplatu od 30 evra od 1. novembra.

On je potom dodao da će u decembru biti uplaćeno i 20 evra za sve one koji su se prijavili za pomoć od 30+30 evra, kao i za one koji se u međuvremenu prijave preko portala Uprave za trezor ili su postali punoletni.

