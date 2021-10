Predsednik Odbora za odbranu i unutrasnje poslove Narodne Skupstine Aleksandar Marković najoštrije je osudio dešavanja na severu Kosova i Metohije.

- Najoštrije osuđujem poslednje divljanje pripadnika ROSU na severu Kosova i Metohije koji su jutros, po nalogu Aljbina Kurtija, do zuba naoruzani, napali goloruk srpski narod sa ciljem izazivanja opšte krize koja bi dovela do nesagledivih posledica - rekao je on.

Ranjavanjem većeg broja civila, među kojima je i Srećko Sofronijević, kome se lekari bore za zivot, pokazali su, kaže Marković, da im je cilj jedino i isključivo progon srpskog stanovništva sa podrucja severa Kosova i Metohije.

- Ovo je ko zna koji put da prištinske vlasti ugrožavaju živote srpskog stanovništva i postavlja se pitanje šta je još potrebno da se desi da međunarodna zajednica, Evropska Unija, NATO i Kfor reaguju u cilju zaustavljanja bezumne politike Aljbina Kurtija koja moze dovesti do nekontrolisanog haosa - rekao je Marković.