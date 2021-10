NEVENA ĐURIĆ: Niko neće podržati Đilasovu lopovsku politiku!

"Da Đilasova lopovska mašta može svašta uverili smo se više puta..."

U jednom od poslednjih, baš takvih, lopovskih snova sebe je video u kožnoj fotelji, iz koje može da nastavlja ono u čemu je najuspešniji - pljačkanje. Zamislio je već da ga u tu fotelju smeštaju stranci, kaže Nevena Đurić, narodna poslanica.

- Kako u državi Srbiji danas o svemu odlučuju građani, u ovoj zemlji postoje izbori i demokratija, bile su to puste želje i pusti snovi propalog tajkuna.

- To što izbori postoje i jeste njihov suštinski problem, jer odlično znaju da građani neće podržati njihovu lopovsku politiku, pa su zato očekivali da ih neko iz Evropskog parlamenta postavi na vlast. Uzgred, po mišljenju članova Multikom stranke, ako je baš neophodno da se održe izbori, onda je preduslov za "poštene" izbore da Aleksandar Vučić na tim istim izborima uopšte ne učestvuje. To je ta Multikom demokratija - dodaje Đurić.

- Kako su stranci, koje su Đilasova uposlenici vukli za rukav da im pomognu, uvideli sa kakvim neznalicama i lopužama imaju posla, sada ne valjaju ni oni. Iako su se Đilas i Multikom ekipa u njih zaklinjali. Iako su ih molili za pomoć. Ostaje im samo isprazno pljuvanje sopstvene države, koje više niko u Evropi neće da sluša.

- Zato, žuta tajkunsko - medijska banda poručuje, preko glavnog megafona i preletačice Tepić:

- Ne valja Aleksandar Vučić koji radi isključivo u interesu građana, i u interesu države. Valjaju lopuže koji koji rade lično za interese Dragana Đilasa i Multikom družine.

- Ne valja Aleksandar Vučić koji se lavovski bori i vredno radi, već valja žuti špekulant Đilas i njegovi uposlenici koji nevaspitano i prostački lažu i napadaju predsednika države.

- Ne valjaju ni stranci koje su lično doveli, jer im nisu ispunili željice. Na ove reči, sigurno se ceo kontinent potresao - od smeha. Na sve to, građani im poručuju da ipak podršku daju čoveku koji se ne povlači, ne predaje i ne odustaje, nikada, koliko god da je teško. Nesumnjivo je to Aleksandar Vučić. Poručuju i da ne zaboravljaju period nemaštine, brige, teskobe i strepnje, period kada su građani siromašili, dok se Dragan Đilas bogatio. To je presuda naroda, jedinog koji se pita u Srbiji. A narod svima daje po zasluzi, bez greške - zaključila je Đurić.