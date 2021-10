Bojan Torbica: To što je neko profesor, ne znači da nije pedofil!

Predsednik Pokrajinskog odbora Pokreta socijalista Vojvodine i narodni poslanik Bojan Torbica ocenio je da to što je Vladimir Vuletić proferos ne znači da nije pedofil.

- To što je neko profesor, ne znači da nije pedofil. Ali, kada profesor odbije da ide na poligraf, to onda znači da nešto krije. Vuletićeva seksualna orjentacija nije razlog za strah, ali seks sa maloletnicima jeste. I bliske veze sa "bratom Veljom" jesu, takođe, razlog za strah od poligrafa - rekao je on.

Kako je naveo, Srbija je imala priliku da vidi ko je Vladimir Vuletić dok je pred kamerama mljackao ćevape i punih usta mrmljao kako je "ukusan Goksi".

- Srbija je videla, ali Pravni fakultet u Beogradu izgleda nije, čim j oš uvek našu decu prepušta ovom opakom predatoru", odgovorio je narodni poslanik i potpredsednik Pokreta socijalista Bojan Torbica nekadašnjem funkcioneru FK"Partizan" i profesoru Pravnog fakulteta Vladimiru Vuletiću koji je izneo uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića - rekao je on.