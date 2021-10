VULIN U POSETI PU LESKOVAC: Od svake policijske uprave očekujem još intenzivniji obračun sa uličnim kriminalom

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas prilikom posete Policijskoj upravi u Leskovcu da od svake uprave očekuje maksimalnu angažovanost po pitanju zaštite običnih ljudi i njihove imovine.

Ministar Vulin održao je radni sastanak sa načelnikom i rukovodiocima Policijske uprave u Leskovcu, na kome su izneti dosadašnji rezultati rada ove uprave iz oblasti borbe protiv kriminala, trgovine narkoticima, otkrivanja i rasvetljavanja najtežih krivičnih dela, kao i razbojništava i krađa. Načelnik i rukovodioci referisali su ministru Vulinu o narednim planovima i aktivnostima iz svojih oblasti rada u cilju poboljšanja kvaliteta ove uprave.

- Od svake policijske uprave, od svakog načelnika očekujem maksimalnu angažovanost po pitanju zaštite običnih ljudi i njihove imovine. Uspešnost rada načelnika i policijske uprave meri se jedino po tome koliko se obični ljudi osećaju sigurno i bezbedno. To je jedino merilo. Zahtevao sam i danas, zahtevam to i prilikom svake posete policijskim upravama i stanicama da obračun sa uličnim kriminalom bude još jači i intenzivniji. Кao što mi je važno svako razbijanje organizovane kriminalne grupe, isto mi je važno, pa čak i važnije razbijanje uličnog kriminala. Hoću da se običan čovek i u Leskovcu i u svakom drugom gradu oseća sigurno, da ima poverenje u svoju policiju. Hoću da se svako domaćinstvo, svi naši dragi penzioneri i iz Stopanja, Mrštana, Bogojevca i svakog drugog leskovačkog sela osećaju sigurno. Važno mi je to što je broj imovinskih krivičnih dela, posebno krađa, za prvih devet meseci u Leskovcu smanjen za 26 posto u odnosu na isti period prošle godine, a kada je reč o razbojništvu, ono je smanjeno za 64 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Važno mi je to što za ovih devet meseci broj rasvetljenih krivičnih dela krađa iznosi čak 71 posto. Ovo je jasan signal da srpska policija dobro obavlja svoj posao koji mora biti još efikasniji - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se i sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem, a na sastanku je istaknuta dobra saradnja lokalne samouprave i policije. Dva sagovornika su ocenila da je zajednička saradnja od izuzetne važnosti i da je rezultirala većoj bezbednosti građana u saobraćaju.

Ministar Vulin je na početku posete Policijskoj upravi u Leskovcu položio cveće na spomen-obeležje poginulim pripadnicima ove uprave.

