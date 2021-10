GDE U NEKOŠENO, ZELENOVIĆU? Nekadašnji gradonačelnik Šapca protestuje u Novom Sadu ispred rekonstruisanog Doma zdravlja, a tvrdi da je zdravstvno loše!

Dom zdravlja Novi Sad svečano se otvara na Dan oslobođenja Novog Sada, a u rekonstrukciju ove ustanove, koja je i jedna od najvećih u Srbiji, uloženo je sedam miliona evra.

No, da u Srbiji ništa dobro ne može proći bez da ga aveti prošlosti, oličene u bivšoj vlasti, ne opljunu, pobrinuli su se Aleksandar Jovanović iz fantomskog pokreta Akcija progresivne Vojvodine i Nebojša Zelenović bivši gradonačelnik Šapca koji su pozvali građane Novog Sada na protest ispred sedišta uprave Doma zdravlja na Limanu.

Dakle, Zelenović poziva građane da protestuju protiv rekonstruisanog Doma zdravlja i lošeg stanja u zdravstvu, u koje je upravo vlast, koja je nasledila opustošenu zemlju od Demokratske stranke, počela da ulaže.

Šabac mali za njegov rušilački potencijal

Zelenović koji je šest godina vladao Šapcem, do nogu je potučen na prošlim lokalnim izborima zahvaljujući "rezultatima" po kojima su ga građani i zapamtili. Svoju političku karijeru u Šapcu krunisao je krivičnom prijavom koju je popio zbog brojnih malverzacija koje je tamo izvodio. Sada je odlučio da svoje političke aktivnosti proširi na celu Srbiju.

Valjda mu je Šabac bio mali zalogaj za upropastiti, pa se sada odlučio da ide i u Novi Sad. Građanima tog grada najviše nedostaje upravo Zelenović da im soli pamet o lošem stanju u zdravstvu, nedostatku medicinske opreme i borbi protiv korona virusa, sve okupljajući ih upravo u vreme pika pandemije.

Kako se Zelenović osetio pozvanim da politički osvešćuje novosađane, beograđane i stanovnike drugih gradova nije poznato, ali po svemu sudeći sledi dobro oproban recept svojih mentora iz nekadašnje Demokratske stranke - obraza bez, samo da je dokopati se fotelje i da se to dobro isplati.

Bivši "žuti" se vraćaju kao "zeleni"

Iako je širom Srbije uloženo milijarde evra upravo u zdravstvo, a tokom pandemije, za manje od godinu dana izgrađeno je četiri kovid bolnice, od kojih jedna upravo u Novom Sadu - to ne valja. Razlog je jednostavan - u svim ovim poduhvatima nije bilo Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Bojana Pajtića, Nebojše Zelenovića i njegovog mentora Dušana Petrovića da uzmu provizije i napune sopstvene džepove kao u "stara dobra vremena" dok su bili okupljeni u "žutom predizeću".

Na dobar se život lako navići, a bez vlasti nema više toliko prihoda, pa je očigledna panika uhvatila Zelenovića i eks DS ekipu koja se hvata za bilo kakvu slamku samo da ponovo dođe na vlast. Što se tiče Zelenovića njemu odgovara i lokalna, on je čovek za sve, pa je sasvim sigurno da bi se rado prihvatio da bude gradonačelnik i Novog Sada i Beograda, Valjeva, Mionice ili bilo kojeg drugog mesta. Ovog puta, Zelenović se pojavljuje kao zaštitnik životne sredine i zdravlja. To je najbolje za njegove ambicije - životne sredine ima svuda po Srbiji, pa je tako on svugde i potreban da "štiti", a po mogućstvu i naplati svoje "zaštitiničko delovanje". Koliko mu je stalo do zdravlja građana Srbije trebalo ga je pitati dok je uzimao pare, dnevnice i provizije, za svoje političko delovanje koje je koristio za privatne kombinacije i lično bogaćenje. Izgleda da je Zelenoviću naglo proradila savest od kako je ostao bez fotelje, pa se zabrinuo za životnu sredinu i zdravlje građana.

Šabac kao upozorenje Srbiji

Građani Šapca još uvek pamte vlast Nebojše Zelenovića i Dušana Petrovića zvanog DuPe čiju je poziciju u stranci i ovom gradu nasledio i ono što je ostajalo posle njih. Kada je DS već počeo da propada, a zna se ko prvi napušta brod koji tone, Dušan Petrović osniva pokret Zajedno za Srbiju, a ubrzo je prepušta Zelenoviću, zajedno sa funkcijom u gradu, na koju je došao posle poplava u tom kraju.

Izgleda da ni tu nije mogao bez neke nesreće i prirodne katastrofe. Još tada se Zelenović istakao brigom o zaštiti životne sredine i zdravlja građana koji su ostajali bez svega u prirodnim katastrofama. Za Zelenovića je pak, to bio početka vrtoglavog uspona i ličnog bogaćenja. Koliko su građani po zlu upamtili Dušana Petrovića i Nebojšu Zelenovića svedoči i lokalna priča da su naziv njhove nove stranke Zajedno za Srbiju preimenovali u Zaje*imo Srbiju.

Rojevi skakavaca tokom najezde umeju nešto da preskoče, ali ova ekipa ne. Nemilosrdno su istresali i poslednju paru iz džepova naroda. Da stvar bude još gora, Zelenović dolazi da protestuje ispred Doma zdravlja u Novom Sadu koji je rekonstruisan. Tamo, ispred zdravstvene ustanove koje se vlast DS nije nikad setila, a koja je sada rekonstruisana, planira da govori o lošem stanju u zdravstvu. Takvih tragikomičnih scena nema ni u stripu "Alan Ford".

Zelenović nema problema sa tim, navikao je iz eks DS ekipe da narodu prodaje ciglu i mnogi su se "Superhikovi", potekli iz te partije, dobro istrenirali na grbači naroda, ali deluje da se danas ipak malo prevario. Ušuškan na vlasti u Šapcu, nije mnogo brinuo za narod Srbije, pa ni nekadašnje partijske drugove, sve dok nije popio vruć šamar na izborima.

Ubrzo je počeo politički da se aktivira po Srbiji i "batrga" kao upecan šaran sa pričom o nedostatku demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, totalitarizmu i uopšte, da prodaje priču koja je mogla da upali u jednom drugom vremenu, ali danas ne. Narod je jednom poverovao i skupo platio tu naivnost. Srbija se danas promenila i istu ciglu koju su joj petooktobarci prodali 2000. godine, neće pazariti više nikad.