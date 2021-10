KAZNE SAMO PLJUŠTE! Inspekcija najavila JOŠ STROŽU KONTROLU ZA VIKEND: Spremite kovid propusnice ako mislite u izlazak posle 22 sata

Kontrola uveliko traje, ali će za vikend biti pojačana.

Inspekcija već danima kontroliše ugostiteljske objekte i proverava posedovanje kovid propusnica kod gostiju i zaposlenih.

Za predstojeći vikend najavljene su još intenzivnije kontrole.

Juče je u Srbiji bilo ukupno 2.913 izvršenih nadzora u 25 gradova, izrečeno 39 naloga u ukupnom iznosi 2.290.000 dinara.

U Beogradu spisak kazni za jučerašnji dan izgleda ovako:

- Tržni centri - broj nadzora 8, ukupan iznos kazni 350.000 dinara



- Veliki trgovinski lanci i prodavnice- ukupan broj nadzora 369 ukupan iznos kazni- 1.270.000 dinara.

- Ugostiteljski objekti - ukupan broj nadzora 114, ukupan iznos kazni 455.000 dinara.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, komentarišući epidemiološku sitauaciju u Srbiji istakao da nam poslednjih dana padaju brojevi zaraženih.

Kad dođe do bolnice, onda spasavajte nas. Tako to ide u životu, tako to ide uvek, što bi ovo bio izuzetak. Ali da budete lekar, a da ne primite vakcinu, to je takav stepen neodgovornosti. Kad ti lekari umru od korone, zapitate se što ste to ljudi uradili sebi. Već peto jutro zaredom nam padaju brojevi zaraženih. Posebno brojevi padaju u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, ali ne i Novom Sadu. Nešto bolje ide Kraljevo, nešto manji broj zaraženih, takođe i u Čačku. Govorimo o žarištima.

Vučić je rekao da će se vakcinisati sutra ili u sredu, i da je danas radio PCR test.

- Ne znam ko nije vakcinisan u Vladi Srbije, ali smatram to izuzetnom neodgovornošću prema građanima. Iskreno mislim da budete član Vlade, kao i lekar, a da ne primite vakcinu, to je takav stepen neodgovornosti. Na kraju se zapitate, kada ti ljudi preminu, onda se zapitate: "Šta ste to ljudi uradili" - rekao je predsednik.