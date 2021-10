VLADIMIR ĐUKANOVIĆ O POLITIČKOM DIJALOGU: Na to neću da pristanem i zato ne dam svoj glas

Pročitah detaljno sporazum o izbornim uslovima i odlučih se da napišem koju na tu temu. Da se razumemo, ne dam glas kao poslanik za izmene izbornog zakona, rekao je Vladimir Đukanović, narodni poslanik.

- Sporazum koji je potpisan za mene lično je ozbiljno poražavajući. Kao pripadnik vladajuće stranke ne razumem potrebu da dokazujemo koliko smo demokratični tako što ćemo svakom kome padne na pamet da je mnogo bitan da udovoljavamo i izmišljamo toplu vodu kako bi on negde rekao da smo dali fer izborne uslove. Izborni uslovi su generalno bili odlični, a ovo što je učinjeno na ovakav način je uvođenje jedne besmislene prakse da se izborna pravila menjaju svako malo kada neko iz opozicije podigne glas, pa makar i ako realno vredi jedva jedan odsto u narodu. Suštinski, da bismo se dodvorili činovnicima iz Evrope prihvatamo sve češće da diskriminišemo vladajuću stranku i njeno članstvo, ali i njene birače, jer se sve više ispostavlja da glas tamo nekog ko nema ni za cenzus vredi daleko više od glasa onog ko je zaokružio SNS. Tako je u pravosuđu, tako je u medijima, na izborima, u kulturi, na univerzitetu, u tzv. nezavisnim telima… Tako je svuda! E, na to neću da pristanem i zato ne dam svoj glas za ovo „unapređenje“ izbornog procesa. Muka mi je više da manjina teroriše većinu - objašnjava detaljno Đukanović.

On je upitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog čega nije dodata i odredba da SNS mora da izgubi nastupajuće izbore, aludirajući tako na ogorčenost opozicije na to što im građani ne pružaju podršku koju oni žele.

- Poštenije je bilo da se napiše - glas za opozicionu političku stranku vredi kao 1.000 glasova za SNS. Iskrenije je bilo da stoje odredbe kako SNS ne sme da vodi kampanju, ne sme da ima spotove, njeni aktivisti ne smeju da imaju kampanje od vrata do vrata i siguran glas. Uostalom, ako kojim slučajem pod ovako skandaloznim uslovima SNS i uspe da pobedi, već na narednim izborima vidim zahtev - SNS ne sme da učestvuje na izborima. Praktično, ovo na šta je SNS pristala je da sebi veže obe ruke i da uđe u ring. Stvorena je praksa da izrazita manjina uvek može da uslovljava ogromnu većinu i da uvek mora toj manjini da se udovolji kako bi se dokazalo da su izbori fer i demokratski. Poslata je poruka kompletnom biračkom telu SNS-a da je njihov glas nebitan jer objektivno daleko manje vredi. Takođe, poslata je poruka da pritisak manjine dovodi do rezultata, pošto većina mora da se povinuje manjinskim zahtevima, čak i kada su oni krajnje besmislice - kaže on i dodaje:

- Na stranu što su ovakve izmene pucanj u nogu za vladajuću stranku. Ovako nešto nije dobro ni po državu. Ovo je negiranje demokratije i uvođenje vladavine ucena i pritisaka manjine nad većinom. Sve da bi se dobio nekakav aplauz i tapšanje po ramenima iz Brisela. Naravno, niko toj gospodi što dolazi ovde da nas edukuje kako se vrši mala a kako velika nužda, pošto izgleda da smo mi nesposobni da živimo ako nam oni ne kažu kako se pravilno živi, čisto da postavi pitanje - da li biste u vašim zemljama dopustili ovakva izborna pravila? Da li kod vas postoji ovo što želite da mi uvedemo kako bismo dobili vašu zahvalnicu? Da li kod vas postoji pravosuđe onakvo kakvo nama želite da darujete? Nažalost, niko vas ne pita. Sopstvenu državu dovodimo do apsurda jer jurimo za briselsku milostinju tako što donosimo suluda pravila da bi izrazita manjina bila srećna, a većinu ko šiša. Izvinite, a čemu onda izbori ako glas većine nije važan? Dajte odmah da manjinu proglasimo da je naredna vlast, pa će nas valjda tada ovi iz Brisela okititi oreolom da smo demokratsko društvo.

Ukazao je na to da je Srbija demokratska zemlja.

- Srpski narod nije stado ovaca, niti je neuk, pa da nam svakojaki dolaze ovde i da nam sole pamet šta je dobro, a šta loše. Ceneći birače stranke kojoj pripada, a ujedno ceneći i sebe, zaista smatram da glas birača SNS-a, pa samim tim i moj glas, nije manje vredan od bilo kog opozicionog glasa. Baš zbog toga, ne želim da prihvatam izborna pravila u kojima se većina diskriminiše i u kojima se mojoj stranci vezuju obe ruke pred početak bitke - zaključuje.