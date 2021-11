POČELA IZGRADNJA DUNAVSKOG KORIDORA! Vučić: Ova saobraćajnica je od ogromnog interesa za opstanak istočne Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji obeležavanja početka izgradnje brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac (Dunavski koridor).

Vučić je prilikom dolaska pozdravio kineske prijatelje koje učestvuju u izgradnji ovog važnog projekta za čitavu zemlju.

- Od Beograda do Gradišta stizaćemo za sat vremena, do Golupca za sat i deset minuta. Milanovac-Kladovo biće završeno do kraja godine, a onda ostaje Kladovo-Golubac - rekao je predsednik Vučić razgovarajući sa radnicima.

Predsednik se zahvalio predstavnicima kineske kompanije koja radi na projektu izgradnje i naglasio da je Srbija dobila dobru cenu, napomenuvši da cene materijala skaču.

- Plan je da ne stanemo ovde, već da širimo put prema Brzoj Palanci, između Kladova i Negotina. Možda bi krenuli u sledećoj godini da razgovaramo o tome - naveo je Vučić.

U septembru sledeće godine dolazim na Valjevo-Lajkovac, verovatno kao gledalac, pošto će neki drugi da pobede na izborima. Ali ja ću doći na otvaranje ove deonice da vidim kako su to naši kineski prijatelji uradili - rekao je predsednik Vučić

Vučić je kazao da je sada glavni problem Srbije što više nema ko da gradi puteve, pošto su rastočeni po gradilištima Srbije. Shodno tome, ponudio je predstavnicima kineske kompanije da počnu sa izgradnjom, što bi Srbija, naravno platila.

On je dodao da je zarada u Požarevcu na nivou proseka u državi i napomenuo da nema dovoljno zaposlenih i da je tom gradu neophodna jedna veća investicija.

Predsednik Srbije rekao je da je ovo jedan od najvažnijih događaja za Braničevski okrug još od vremena kada je knjaz Mihailo stavio pod svoj suverenitet Golubac i da je jedna od stvari koja suštinski menja život u Braničevskom okrugu.

- Ne mislimo ovde da stanemo. Izgradićemo nastavak saobraćajnice ka Brzoj Palanci - rekao je Vučić.

Najavio je da će se za sve opštine Braničevskog okruga raditi i vodovod i kanalizacija, kao i putevi, i to ne samo državni.

- Ovo je od ogromnog interesa za opstanak istočne Srbije. Pozivamo ljude da razmišljaju o povratku u svoju zemlju. Pravimo velike puteve, mogu ovde da investraju, da grade budućnost za sebe i svoju decu - istakao je Vučić.

Ponovio je da je Srbija dobila veoma poštenu cenu od prijatelja iz Kine.

Čen Bo: Istok Srbije će biti još lepši i sa više investicija

Ambasadorka Kine Čen Bo je rekla da joj je velika čast što prisustvuje svečanoj ceremoniji izgradnje Dunavskog koridora.

- Ovo je još jedan rezultat naše saradnje u oblasti infrastrukture. Nadam se da će izgradnja biti završena kvalitetno i u roku. Istok Srbije će time biti još lepši sa više investicija i turista - navela je Čen Bo.

Direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić, upoznao je predsednika Vučića detaljnije sa planom izgradnje Dunavskog koridora.

Plan obuhvata realizaciju projekta iz tri deonice, gde je treća najduža, i predstavlja novoplaniranu trasu državnog puta, koja zaobilazi građevinska područja, naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i kategoriju državnog puta IB reda, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje saobraćaja do i unutar naselja.