Vučić je rekao da smo danas mogli da vidimo završetak prve faze moćne fabrike koja, dodaje, predstavlja prekretnicu u razvoju Srbije, kao i da će njen izvoz biti najveći u poređenju sa ostalim fabrikama koje imamo u Srbiji.

- Vaša ekselencijo, gospodine Šib, uvaženi gospodine Rabe, poštovani i uvaženi gosti, i dragi zaposleni u Kontinentalu, legendarni Enco Ferari je rekao ''ako nešto sanjaš to možeš i da ostvariš'' - poručio je na početku izlaganja Vučić.

Predsednik se zahvalio nemačkim prijateljima, Kontinentalu.

- Hvala Vama dragi Saša što ste se borili za svoju Srbiju. Mi još mnogo toga očekujemo ovde u Novom Sadu. Za nas je mnogo važno ovo što se ovde dešava, i kada to kažem a to je da očekujem da će velike promene da nastupe zbog onoga što se radi ovde - rekao je Vučić.

- Moraćemo da budemo prvaci u Evropi. Zato ćemo morati da menjamo zakone. Te promene su tu koliko sutra. Obećavam vam javno i transparentno još veću podršku države, ukoliko za godinu dana sledeći pogon otvorite u Nišu - rekao je Vučić i još jednom uputio zahvalnost.

- Za kratko vreme smo uspeli da napravimo razliku, a to ne bismo uspeli da nije bilo podrške Nemačke i iz EU - ukazao je Vučić.

Predsednik je rekao da ljudi ovde imaju zagarantovanu budućnost.

On je ranije u toku obilaska fabrike rekao da će ova fabrika biti završena za manje od godinu dana.

- Počeli su i od Subotice i Lazarevca i nadamo se daće u ukupnom procentu Srbije učestvovati sa više od dva odsto. Biće oko 600 stotina radnih mesta minimalno. Svaki automobil imaće displeje kontinentalove i sve će biti napravljeno u Srbiji - rekao je Vučić.

Kako je istakao Vučić veruje da će sledeća fabrika biti otvorena u Nišu.

- To bi za Srbiju bio ogroman uspeh i veliki kvantni skok za ekonomiju tog dela Srbije. To su neverovatne brojke - naveo je predsednik.

View this post on Instagram

- Ne postoji ništa važnije od ovoga. Ljudi znaju šta ovo znači za našu zemlju. Kontinental može da nam donese BDP koji je polovina BDP-a nekih od okolnih zemalja. Mi očekujemo da oni zaradu podignu na dve milijarde - navodi predsednik.

Kontinental automotiv Srbija

Radovi na drugoj fabrici počeli su u junu ove godine, a planirano je da objekat bude završen do septembrta 2022. godine. Zgrada nove fabrike imaće više od 30.000 kvadratnih metara proizvodnog i kancelarijskog prostora i biće jedna od najvećih Kontonnentalovih fabrika u svetu. Ova kompanija je u martu ove godine otvorila prvi proizvodni pogon u Industrijskoj zoni Novi Sad Sever 4 u kojoj je već počela proizvodnja napredniih i složenih elektronskih sistema za automobilsku industiju, prenosi Tanjug. Ukupna vrednost investicija Kontinentala u obe fabrike iznosiće 140 miliona evra. Oba pogona će zaposliti najmanje 500 radnika, a u prvoj fabrici otvorenoj početkom godine sada radi 150 zaposlenih. Kontinental automotiv Srbija posluje u Novom Sadu duže od tri godine kada je najpre oformio istraživačko-razvojni centar u kome redi oko 700 inženjera, među kojima je veliki broj svršenih studenata Univerziteta u Novom Sadu. U ovom centru se razvijaju rešenja za putničke automobile i komercijalna vozila za Kontinetalovu diviziju Vehicle networking and information. To obuhvataa proizvode kao što su instrument table, radari, kamere, kontrolne jedinice za daljisnko praćenje pozicije i parametara vozila, sistemi za pristup vozilu pomoću pametnih telefona, mobilne aplikacije, a glavni proizvod je sistem namenjen visokoautonomnoj vožnji. Kontinental je osnovan 1871. godine, a danas posluje u 59 zemalja i u svojim fabrikama, razvojnim centrima i poslovnicama zapošljava više od 240.000 ljudi.