VESIĆ: Vučić je personifikacija politike naše stranke i ekonomskih uspeha Srbije!

Član Predsedsedništva SNS-a Goran Vesić izjavio je da je potpuno normalno i prirodno što je Beogradski odbor SNS jednoglasno doneo odluku da predloži Aleksandra Vučića za predsednika stranke na predstojećoj sednici Skupštine stranke, 27. novembra.

"Znao sam da će se to dogoditi, jer znam šta ljudi u stranci misle. A, koga drugog? Vučić je predsednik stranke, on je najzaslužniji za uspehe koje ima stranka, on je personifikacija politike naše stranke i ekonomskih uspeha Srbije", rekao je Vesić za TV Pink.

Podsetio je da je Vučić juče prisustvovao početku izgradnje pruge od Novog Sada prema Budimpešti i dodao da će u narednom periodu doći da se uveri kako teku radovi na izgradnji metroa u Beogradu.

Ukazao je da su upravo predsednik Vučić i Vlada Srbije stali iza projekta beogradskog metroa, što je 4,6 milijardi evra, plus 1,3 milijarde evra za BG voz, te za nove tramvaje.

"To sve je više nego petogodišnji budžet Beograda i grad ne bi mogao da sam tako brzo izgradi metro bez podrške predsednika Vučića. Kao što se ne bi gradili ni auto-putevi", rekao je Vesić i dodao da su svi beogradski odbori podržali predlog da Vučić bude ponovo predsednik SNS.

To se, kaže, u Predsedništvu stranke i kod članova nikada nije ni dovodilo u pitanje.

"Vučić je nekoliko puta rekao da je možda malo umoran, što ja mogu da razumem, jer je zaista u velikim obavezama, ali sam siguran da će on prihvatiti predlog članova SNS i da će ostati na čelu stranke", rekao je Vesić.



