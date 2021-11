BIĆE PRIČE O ZNAČAJNIM TEMAMA: Susret Vučića i Putina govori o odličnim odnosima Srbije i Rusije!

Susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina govori o odličnim odnosima ove dve zemlje, kaže za "Novo jutro" Aleksandar Čotrić, narodni poslanik.

On je podsetio i kako je predsednik Vučić, pre odlaska u Rusiju, rekao da je naš glavni cilj priključenje Srbije u EU, ali da to nikako ne sme da ugorzi naše odnose sa Rusijom. Dodaje i da je Pandemija napravila velike probleme, zbog čega je došlo do poskupljenja gasa, ali i da će Srbija gas dobijati po mnogo povoljnijim cenama, nego druge zemlje.

Razgovaraće se o veoma značajnim temama, ovo je sigurno 30. susret dva predsednika, što govori o odličnim odnosima koji postoje između Srbije i Rusije, ali i ličnim odnosima koji postoje između dva predsednika. Vučić je rekao pred odlazak da je naš cilj glavni priključenje u EU, ali da to ne sme da ugrozi naše odnose sa Rusijom. Pandemija je napravila velike probleme, a jedan od njih je i energetska kriza. Glavni isporučilac energenata iz Rusije, Gasprom, povećava cene, što znači da će verovatno doći do korigovanaj cena za gas koji mi dobijamo. S druge strane, ta cena će biti najpovoljnija od drugih zemalja, pa ne treba da brinemo - rekao je Čotrić.

Prof. dr Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje, kaže da sve zemlje sveta moraju da imaju gas i dobu cenu gasa. Ističe i kako je Srbija prvu stavku uradila.

Sve zemlje sveta moraju da imaju gas i da imaju dobru cenu gasa. Mi smo prvu stvar završili. Imamo gas, to smo uradili i za to smo trpeli ozbiljne pritiske i to Rusija ceni. Mi sa te strane nemamo nikakav problem sa Rusijom, ne uvodimo im sankcije, iako EU traži od nas i da nas pritiska. Mi to guramo dalje. S druge strane, Rusija braneći nas, sprečava ulazak lažne države Kosovo u bilo koju instituciju i čuva Republiku Srpsku... Mi smo najbolji prijatelj Rusije i to ne krijemo - kaže Deđanski.

