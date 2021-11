Gradonačelnik Šapca Dr Aleksandar Pajić ističe da je proteste u Šapcu organizovao Nebojša Zelenović sa ciljem da sve pristalice vladajuće stranke spreči da mirno odu na stranačku akademiju.

Kako je dodao, Nebojša Zelenović je pozvao stotinak ljudi kako bi blokirali most.

- Najavio je skup na društvenim mrežama, i dao je uputstvo kako ljudi treba da se ponašaju, šta treba da lažu policiju. Ako su pešaci, da kažu da traže psa... To su platforme koje on prevodi, smišljeno je doveo huligane na most, koji je ne samo sprečio 700 ljudi, koji nisu otišli na skup, a koji su mirno čekali da se sve sredi - rekao je Pajić.

Tamo su se pojavili i traktori sa plugovima, istakao je Pajić, pa dodao da je usledio i doazak čoveka sa bagerom, koji je trebao da skloni traktore sa mosta.

- Napali su ga oni koji su blokirali most. To je stepen agresije i mržnje čoveka koji se popeo na bager, a bagerista je samo želeo da pomeri traktore. On ima višestruke prelome, čovek se priprema za operaciju sutra. Jedini koji su imali povrede su ljudi koji su blokirani! - otkrio je Pajić.

Kako je dodao, uništene su 3 šoferšajbne, sedam bočnih strana autobusa u kojima su bili ljudi koji su samo želeli da pređu preko mosta.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, ističe da je blokada organizovana zato što Rio Tintu ne dozvoljavaju da dođe u Srbiju, a Rio Tinto zapravo još uvek ništa ne gradi na našim prostorima, niti se o tome trenutno pregovara sa sadašnjom vlasti.

Kako dodaje, placevi koje su građani prodali, prodali su na svoju ruku, a ne zato što ih je neko nagovorio ili primorao na to.

- Sadašnja vlast nije dala nijednu dozvolu, niti ima bilo kakav papir o Rio Tintu. To su radili oni koju sada bojkutuju. Ovde nema toga, ovo je klasična borba za vlast - rekao je Milovanović.

- Grupacija oko Đilasa zna da oni izborima ne mogu da dođu na vlast i zato izazivaju bratoubilački rat na ulicama - priča Milovanović.

- Ovde ima ljudi koji su zabrinuti za ekologiju, koji su možda prolazili, pa stali, gledali, ali da vi blokirate saobraćajnice, to nema na planeti zemlji - rekao je Milovanović.

