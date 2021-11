TO JE LAŽ I BESMISLICA: Premijerka Brnabić raskrinkala proteste i objasnila zakone o referendumu i eksproprijaciji

Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je posetila Ovčar Banju, gde je odgovarala na novinarska pitanja.

Brnabić se osvrnula na proteste koji se poslednjih dana odvijaju zbog usvajanja Zakona o referendumu i Zakona o eksproprijaciji.

- Ne znam zašto su protestovali u Loznici pošto je sednica odložena. Pričala sam s gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i na toj sednici na dnevnom redu nije bilo reči o Rio Tintu. To pokazuje karakter i prirodu tih protesta.

Zakon o referendumu je neophodan da bi se usaglasio sa Ustavom iz 2006. godine. Ti koji danas protestuju protiv Zakona o referendumu su ti koji su držali referendum 48 sati 2006. godine da bi se ustojio taj Ustav, koji je trebalo da promene taj zakon do 2009. Time što dotad nije promenjen zakon su kršili Ustav, uključujući i nas koji smo ga takođe kršili jer nismo uskladili Zakon o referendumu sa Ustavom Srbije.

Ti koji protestuju se zalažu za evropske integracije i evropske standarde. Stav Venecijanske komisije je da ne postoji prag za referendum. Ako bi predsednik uradio to što traže od njega, prekršio bi Ustav, koji je važeći i na snazi. Dakle, ljudi koji protestuju protiv tog zakona traže od nas da ne poštujemo Ustav.

Kad je reč o Zakonu o eksproprijaciji, sigurna sam da ti ljudi ne znaju o čemu pričaju. Potpuna je besmislica da vi nekom možete da uzmete zemlju, stan ili kuću time što ćete reći da je to javni interes. To je besmislica, to je laž, to je nemoguće da se desi - rekla je Brnabić.