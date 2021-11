VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA IZGRADNJI METROA: Ovde se dešava istrorija! Oni koji pokušavaju da unište Srbiju, neće uspeti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na projektu izgradnje infrastrukture i nasipanja platoa za depo beogradskog metroa na Makiškom polju.

Tokom obilaska Makiškog polja, gde je započela izgradnja Beogradskog metroa predsednik Srbije zahvalio se svima koji su došli, i dodao da se danas dešava Istorija.

- Oni koji pokušavaju da unište Srbiju, to im neće uspeti. Od 1968. godine pokušavaju da naprave metro. Ja ovo gradim za obične ljude, i ovo je suština. Nekima smeta što ovo povezuje Železnik i Mirijevo, a ne ona mesta gde žive najbogatiji - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ono što je važno je to, da je na njima samo da rade, a to što se sekiraju zbog nečijeg banditizma, bitno je da ostali budu uzdržani, i da rade i daju rezultate.

Nove bolnice, stadioni, muzeji, pruge, i to su naši rezultati, a njihovi samo puni džepovi

Vučić je dodao da je na nama da guramo zemlju napred i da ne stajemo.

- Ispunio sam obećanje, svake nedelje ću da obilazim radove ovde, tek toliko da vide da naše građevinare i neimare ne mogu da zaustave! - naglasio je Vučić.

Predsednik je dodao da građani nisu svesni da se o ovome priča 53 godine, koliko su političari lagali i varali narod.

- To će za šest godina da bude gotovo, jer smo mi prionuli na posao. Hvala na podršci, na svemu, jer vi ste ti koji Srbiju guraju napred! Veliko hvala vama i porodicama! Živela Srbija! - podvukao je Vučić.

Nakon obraćanja, predsednik Srbije Aleksandar Vučićč je zajedno sa ministrom Sinišom Malim, pogledao plan izgradnje metroa, gde se zajedno sa radnicima konsultovao o narednim koracima.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, takođe je Vučića upoznao sa radovima koji planiraju da realizuju u narednih 6 godina, kada će metro biti završen.

- Ceo razvoj šinskog sistema je vezan za razvoj šinskog prevoza, Bg voza i metroa. Bg voz dobija 37 kilometara novih šina - istakao je Mali.

Kako je dodao Mali, tramvaj, Bg voz i metro rešavaju ekologiju, rešava tramvajske gužve, i to je jedino dugoročno šinsko rešenje.

- Na metro će morati da se vezuje Bg voz - komentarisao je predsednik Vučić.

Kako je Vučić istakao na ovom projketu mora vredno da se radi, kako bi sve bilo uspešno, potom istakao da ako bude rastao broj automobila, razvoj metroa će biti od krucijalne važnosti.

Predsednik je potom porazgovarao sa radnicima, interesujući se za količinu materijala koja se troši na izgradnju metroa.

- Nisam znao da je to toliko komplikovano - naveo je Vučić.

Nakon obilaska radova i razgovora sa zaposlenima na izgradnji metroa, predsednik Vučić se još jednom obratio mnogobrojnim okupljenim građanima koji su posetili Makiš.

Vučić je istakao da je presrećan što je danas na Makiškom polju, gde počinje izgradnja metroa, posle decenija praznih priča, lažnih obećanja i svega ostalog.

Nije ovo posao samo za Beograd, već za celu Srbiju - kaže Vučić.

Kako je dodao, izgradnja metroa omogućava brzi i snažni rast Srbije.

- Hvala i francuskim radnicima, i Ekselenciji Kine. Ovo smo mogli da uradimo tek kada smo obavili fiskalnu konsolidaciju, kada smo mogli d auposlimo stotine hiljada ljudi koji su dobili otkaze. Uspeli smo da obnovimo zemlju, podignemo zemlju. Ako izračunate ulaganja to je oko 4 milijarde sedam stotina evra - priča Vučić.

Kako je dodao, dodatni rast znači povećanje plata, kao i brži napredak.

Hvala ljudima koji znaju koliko je ovo važno za naš grad, zemlju... Ide tu i obilaznica, pa Beo voz, jer hoćemo da Barajevo, Grocku, drugu stranu palilulske opštine da povežemo

Vučić je nakon obraćanje odgovarao na pitanja medija.

Na pitanje o blokadama, protestima i nasilju Vučić kaže da vlast želi da se ponaša demokratski, i da, s vremena na vreme mora da trpi teror manjine, ali to ima svoje granice.

Moj savet je da organi pusti da rade šta žele, sve dok nema povređenih - dodao je Vučić.

Predsednik je istakao da jedino što oni mogu da rade je da prete i vode lažne kampanje.

- Toliki je revolt običnog sveta, na to što su uradili u prethodnih nekoliko dana, ali ja samo molim lmjude da pokažu uzdržanost. Na kraju se stvari rešavaju izborima. Demokratija je da ljudi na papiru pokažu koga žele na vlasti - nastavljao je Vučić.

Vučić je potom istakao da su novinari N1 danas srećni, jer je on, iako su oni izjavili da neće smeti da dođe na Makiš, došao. Potom se dotakao vređanja na nacionalnoj osnovi o čemu je dobio pitanje.

Marinika je lažov! Ne postoji neodgovornost koju Marinika nije pokazala. Ja Rumune obožavam, i Mađare, Bosance... Sramota je da bilo ko, bilo koga napada zato što je druge nacionalnosti. Uvek ću da iskažem da ne podržavam govor mržnje. Svi koji pripadaju bilo kojoj naciji, moraju da imaju sva prava ove zemlje

Pitajući se o drogi u Moraviću, predsednik se zapitao gde je to završilo, dodajući da su to pitanja koja treba da se postave opoziciji.

- Bez obzira što mogu da kažem da postoje stvari sa kojima sam saglasan sa rečima koje izgovaraju ti ljudi, mogu da kažem da ima i onih za koje nisam, i sa kojima nisam saglasan. Pozivam rumunsku braću da u aprilu glasaju kako oni žele, i misle da treba - rekao je Vučić.

Predsednik je potom istakao da u Zakonu o eksporopijaciji da nema ništa što bi bilo protiv Ustava.

- Mislim da ću ga potpisati, ali nisam još siguran - kaže Vučić i dodaje da strašno mrzi kada neko preti.

- Ljudi, preturio sam ja napade preko glave. Upadali su u Predsedništvo, Skupštinu... Mislite da se nečeg plašim? Ponavljam, postoje ljudi koji nemaju načina da prete, jer se ničega ne plađe, sem Boga, suda... - rekao je Vučić, pa dodao:

- Briga me za demonstrante, račune polažem narodu na izborima. Od momenta kad sam video kako se grle Danilo u Vukan, ja se ničega ne bojim - nastavljao je Vučić.

Koji metro i železnicu su obećali tajkun Zelenović, Đilas, Marinika? Koji muzej, bilo šta su obećali?

Kako je istakao, još nije potpisao zakon o eksproprijaciji gde je, kako je otkrio, pročitao nekoliko mišljenja, gde će, na osnovu još nekoliko mišljenja, potpisati, samo ukoliko ne krši nikakve zakone Ustava.

- Narod je na proteste veoma loše reagovao, i ja savetujem, da samo nastave sa zauzimanjem puteva, a policiji savetujem da se sklone, kako bi se videlo šta taj narod radi. Nikakve veze nijedan zakon nema sa Rio Tintom, niti ekologijom, a onom koji to ne želi da čuje, ništa ne morate da objašnjavate - napomenuo je Vučić.

Vučić ističe da opozicija u toku dana imaju 500 laži, gde samo jedna za drugom idu.

Odgovarajući na pitanje novinarke TV Pink o demonstracijama, protestima, napadima na bageristu, Vučić napominje da će konačno Kermendi i Čume da dobiju pravog sastupnika u skupštini, ukoliko pređe cenzus.

- Čume hoće kod Zelenih, a Keljmendi kod Đilasa... - dodao je Vučić.

Kako je istakao, ljudi koji su bili pored Zelenovića jesu bilio predstavnici bivšeg režima, koji su pljačkali narod godinama u Šapcu.

- Ono što sam video, i ono što je bitnije od Čumeta i Zelenovića jeste to, i ono što me zaprepastilo, kao i sve ljude u zemlji, jeste činjenica da Zelenović stoji na tri metra od mesta gde čoveka ubijaju, a on se ne pomera, i ne pokušava da zaustavi batinjanje - komentariše Vučić.

Kako je dodao, on je stajao i gledao, kako nekoga ubijaju, dodajući da bi on sam trčao, kako bi pomogao.

- Da gledaš kako nekoga ubijaju, i imaš mogućnost da zaustaviš tog koga tuče, gledaš kao tele u šarena vrata, kao da se ništa ne dešava. Molim ljude da pogledaju taj snimak. Ne postoji ništa što me toliko zaprepastilo! Ja mogu da navedem 20 političkih protivnika koji tako ne bi odgreagovali! - priča Vučić.

Govoreći o metodama hibridnog rata, Vučić dodaje da je to odavno prisutno.

Oni su dobar deo ljudi političara uspeli da ih sklone po strani, da se manje bore. Ne sve, ima onih koje ne možete na takav način da uverite da treba da prestanu da se bore za svoju zenmlju, i to je problem onih koji treba da rade. Oni misle da je dovoljno da izazovu nemire, koji imaju podršku medija... To nisu lake stvari, ja to znam još od Miškovića. Imate širok spektar onih koji bi da nam tajkuni odlučuju ko će na vlast, i zato sam rekao da oni imaju opcije da pobede na izborima, ili da me ubiju. Svake nedelje ću da dolazim ovde, a vama sa N1 ću da javim kada ću da dođem!

Vučić ističe da su na protestima bili i ljudi sa gumenim čekićima, ali su dan pre toga dani sa sekirama branili Violu Fon Kramon u Gornjim Nedeljicama.

- Je l' sekira jača od čekića? Neko ima pravo da koristi sekiru, a niko nema ništa! Nijedno lice se nije javilo kao oštećeno od čekića, a svi koji su nekog povredili treba da odgovaraju. Kada nose sekiru, to je cveće, a kada neko nosi gumeni čekić, to je strašno, to je tenk u odnosu na sekiru! Došli ljudi, ne prijavljuju ništa, za otvorene skupove, i to postoji decenijama, to smor adili uvek... Ali oni maltretiraju narod, i kažu da će da blokiraju sve puteve u Srbiji.. Pa ko ste vi da kršite zakon? Dovedu teške mašine, a onda naiđe neko ko želi da prođe samo... Tom čoveku se lekari danas boje za oko, a oni govore da su više trebali da ga tuku! - priča Vučić.

Predsednik se zapitao, da li se desilo da neko maltretira opoziciju, zaleće se na njih automobilima, ili se koristi nasiljem, ističući da se to nikada nije dešavalo.

- Ja ću da se pojavim na pet tačaka, da snimam ove nasilnike, da pitam što maltretiraju običan svet! - naveo je Vučić.