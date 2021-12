ŠEŠELJ ZA PINK: Suočeni smo sa pravom ekološkom mafijom! Cilj protesta je taj da se Vučić skine sa vlasti PRE IZBORA! (VIDEO)

Lider SRS dr Vojislav Šešelj komentarišući navodne ekološke proteste, istakao je za TV Pink da protesti mogu da se održavaju, ali da obavezno moraju da se najave, jer je u suprotnom, to prekršaj.

Kako je naveo, u pitanju su bili organizovani protesti koji su morali biti najavljeni, kako bi svi organi bili u pripravnosti.

- Protesti se drže u centru grada, nigde u svetu nije dozvoljeno da se blokiraju vitalne saobraćajnice, mostovi, putevi, i tu policija reaguje bez ikakvog pitanja - priča Šešelj.

Kako je dodao, kada je most blokiran, dužnost policije jeste ta, da se most pročisti, po svaku cenu, a da, ko pruža otpor, mora biti sankcionisan od strane policije.

- Pojavila se informacija da je Dragan Milovanović Crni očigledno kriminalac, jer taj vozač bagera jeste hteo da prođe, gde je na minimum prilagodio brzinu, kako nikoga ne bi povredio. Ljudi su počeli da se kače na kašiku od mašine, a Zelenović je lično gledao sa dva metra šta se dešava, a očigledno je bilo da su u pitanju teške telesne povrede, i pitanje je da li će čoveku sačuvati oko. Mi smo suočeni sa pravom ekološkom mafijom. Rekao sam da postoji 947 raznih nevladinih organizacija, koje su ekološke, a više od 400 se finansira iz inostranstva - priča Šešelj.

Šešelj ističe da je u pitanju cilj i namera da se Vučić sruši pre izbora.

- Crni ima debeo policijski dosije, pročitao sam u novinama - rekao je Šešelj.

Kako je istakao u pitanju nije govor mržnje, već se ona nagomilala na političkoj osnovi, dodajući da je u pitanju mržnja koja može da dovede do žrtava, s tim što je neko plaćen, dobija novac, a na sirotinji je da gine.

- I narod je kivan na ove koji zaustavljaju saobraćaj. Videli ste čoveka koji je ostao zgrožen kada se sve to desilo - priča Šešelj, pa dodaje:

Predsednik SRS je rekao da je Marinika Tepić jedan od "nosilaca ustaške ideologije u Srbiji".

- Ustašluk je jedan oblik fašističke ideologije koga karakteriše ogromna i beskrajna mržnja prema Srbima - objasnio je lider radikala.

- Ne sme se dogoditi blokada saobraćaja, ja bih to da sam ministar policije odmah sprečio i sasekao, ja bi sve te koji protestuju sankcionisao! - govori Šešelj, objašnjavajući da to nije ekstremno, već metode kojima policija treba da se služi u ovakvim slučajevima.

Šešelj dodaje da Srbija trpi napade sa Zapada, jer je Vučić postigao odličan dogovor u Moskvi, i to očigledno svima sada smeta.

- Treba od Rusa da tražimo i atomsku centralu, ja bih to predložio. Da oni imaju dve, a mi jednu...Ili da nam naprave centralu, to košta oko 10 milijardi dolara, i da mi od struje koju dobijamo iz te centrale, njima uplaćujemo kredit, jer mi trenutno nemamo nekih drugih para za to. To bi bilo korisno za Srbiju - priča Šešelj.

