Komemoracija počasnom predsedniku SPS i narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću, koji je preminuo 27. novembra održava se danas u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

U Narodnu skupštinu su među prvima stigli Mrkonjićevi članovi porodice.

Nakon minuta ćutanja, čime je data počast premuliom, prikazan je film o njegovom životu.

Potom su u zgradu parlamenta Srbije stigli članovi SPS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se po dolasku upisao u Knjigu žalosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima i rekao da je Mrkonjić imao nešto izuzretno, drugačije i različito.

- Imao je neverovatnu energiju i fantastični šarm. Kada bismo se svađali i oštro prepirali, rastajali smo se sa osmesima. To je samo u njegovom slučaju bilo moguće. Nisu njegove funkcije bile važne, on je bio mnogo važniji od mesta koje je zauzimao. Kao direktor CIP-a okupio bi sve direktore. Ono što je kod mene izazivalo divljenje, i to je vreme neponovljivo, u smislu snage i energije čoveka. To je bilo užasno teško vreme, završila se agresijia. Niko ni tada nije poštovao znanje i trud. Mrka je to radio bez para. Kako je on njih privoleo. Da im kaže radite i gradite bez para, i oni ljudi rade po 6 meseci - govorio je Vučić.

Predsednik ističe da je u poslednjih godinu dana više saveta dobio od Mrkonjića.

- On je čovek koji je izazivao kreativni zemljotres. Imao je neograničenu maštu, snove, ciljeve. Verovao je u graditeljstvo, u mostove i gradio ih je. Hteo je puteve, a kada ih nije uradio, na sebe je prihvatao krivicu, a da njegova krivica nije bila, jer nije bilo novca. Kada neko kaže pravi Beograđanin, ja bih rekao pravi Srbin.

Predsednik Vučić se upisao u knjigu žalosti.

Predsednik Skupštine i SPS Ivica Dačić u suzama je rekao da mu je teško da drži govor posle filma, ali da mora.

- Skup na kom se opraštamo od našeg Milutina je državna komemoracija. To je najbolji način da se poslednji put pozdravimo s ovim velikim čovekom. Bio je i komunista i socijalista, i inženjer i košarkaš i drug i gospodin. Bio je najveći drug među gospodom i najveći gospodin među drugovima - rekao je Dačić.

- Od 1971. kada je postao inženjer posvetio je svoj život velikoj graditeljskoj misiji.Milutin Mrkonjić je dostigao vrh u čemu god da se bavio. Bio je generalni direktor u CIP-u, član vlade, kandidat za predsednika republike, počasni predsednik SPS-a. Verni prijatelj Slobodana Miloševića. Nema kraja u našoj Srbiji u kom Milutin Mrkonjić nije ostavio svoj trag. Projekti su bili njegov život i tu je on našao svoju vezu sa ovim današnjim vremenom. U svetu ni dan danas ne mogu da shvate kako je moguće da je jedna razorena zemlja podigne za tako kratko vreme. Da je samo to uradio bilo bi dovoljno. Ne želim da dužim jer ovo nije vreme za velike govore. Opraštamo se od neponovljivog čoveka, narodnog čoveka -kazao je Dačić na komemoraciji.

Nakon predsednika SPS, obratio se i proslavljeni košarkaš Vlade Divac.

On je vidno potrešen zahvalio Mrkonjiću na svemu što je od njega naučio, jedva suzdržavajući suze.

Na komemoraciju su došli i ministar Momirović, Nenad Popović, ministarka Maja Gogković, Milorad Vučelić, Saša Popović. Na komemoraciju Milutina Mrkonjića je došla i njegova dugogodišnja partnerka Ana Bekuta sa sinom, kao i Mrkonjićeva sestra Nada sa porodicom. Tu je i porodica Šaulić, Damir Hadnanović i Đorđe David. Komemoraciji prisustvuje lider JS Dragan Marković Palma.

Njegova supruga, Dragana Daša Mrkonjić, dala je čitulju koja je jutros izašla u beogradskoj štampi, ali nije prisustvovala komemoraciji.

Sahrana će biti u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.

