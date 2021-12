SESTRA MILUTINA MRKONJIĆA PRVA STIGLA NA KOMEMORACIJU - Uplakana u crnini, sela je u prvi red!

Sestra Milutina Mrkonjića, Nada, pojavila se danas među prvima u Domu Narodne skupštine gde se održava komemoracija preminulom počasnom predsedniku SPS i narodnom poslaniku.

Među prvima je stigla Mrkina sestra Nada koja je vidno potrešena. Ona se pojavila u crnini i sela je u prvi red.

Nju je za ruku držala prijateljica.

Podsetimo, Milutin Mrkonjić, političar i dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute izgubio je juče u 79. godini najtežu borbu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

Mrkonjiću se 18. novembra stanje naglo pogoršalo, a lekari su tada saopštili da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno.

On je prethodno, početkom novembra, završio na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu gde mu je ugrađen pejsmejker. U avgustu mesecu operisao je srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona. Partnerka Ana Bekuta bila je uz njega do poslednjeg trenutka i svakodnevno ga je obilazila na klinici. Njih dvoje su bili u ljubavi 10 godina.

