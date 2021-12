Brnabić na konferenciji o pristupanju Srbije EU

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas u Briselu na Medjuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Na njoj će biti razmotren napredak države na putu evrointegracija i otvorena četiri nova pregovaračka poglavlja.

Međuvladina konfrencija EU i Srbije počinje u osam časova ujutru u zgradi Saveta EU, a medijima će se posle sastanka obratiti premijerka Brnabić i šef diplomatije EU Žozep Borelj. Delegacija Srbije, predvođena premijerkom Brnabić i ministrom za evropske integracije Jadrankom Joksimović sastaće se pre konfrencije i sa komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem, potvrđeno je Tanjugu u Briselu.

Brnabić je u ponedeljak, odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu, podsetila da će na Međuvladinoj konferenciji biti konstatovano otvaranje Klastera 4 i ocenila da to predstavlja odličnu vest za Srbiju i jasan signal za njene evrointegracije.

"To su čak četiri nova poglavlja. To je fenomenalna vest za sve nas u Srbiji, za našu zemlju i to ne samo zato što je to jasan signal za naše evrointegracije, već i zato što je to klaster koji se tiče zelene agende i životne sredine i u tom smislu je otvaranjem tog klastera EU dala jasan signal koliko je Srbija u poslednjih nekoliko godina uradila kako bi ispunila ciljeve koje je trebalo da dostignemo da otvorimo ta četiri poglavlja", kazala je Brnabić.

Premijerka kaže da otvaranje Klastera 4 predstavlja i veliko priznanje EU svemu što je Srbija uradila do sada kada je reč o zaštiti životne sredine. U tom smislu podseća da je iz Evropske komisije u zvaničnoj izjavi navedeno da Vlada Srbije poštuje najstriktnije standarde životne sredine i da će u tom smislu oni i dalje raditi sa Srbijom i da se na taj način bave i projektom Rio Tinta. Evropska komisija je u svom ovogodišnjem izveštaju preporučila otvaranje dva klastera sa Srbijom (klasetri 3 i 4), a zemlje članice su prošle nedelje dale "zeleno svetlo" za otvranje klastera 4 koji se odnosi na Zelenu agendu i održivu povezanost.

U okviru klastera 4 Srbija će otvoriti pregovore u poglavljima o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama kao i poglavlje o životnoj sredini i klimatskim promenama. Srbija je do sada, po staroj metodologiji pregovora o pristupanju, otvorila 18 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Na prethodnoj Međuvladinoj konferenciji, održanoj krajem juna u Luksemburgu konstatovano je da Srbija formalno, po novoj metodologiji, već ima otvoren prvi tzv. fundamentalni klaster koji se tiče vladavine prava, funkcionisanja demokratskih institucija i ekonomskih kriterijuma.