DAČIĆ ZA PINK: Takozvano Kosovo je izgubilo međunarodnu podršku, pa na sve načine pokušavaju da lansiraju lažnu sliku Srbije u svetu! (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić, komentarišući to što je ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Donika Gervala optužila Srbiju da je pokrenula sistematsku kampanju za destabilizaciju regiona, rekao je da je to klasičan primer zamene teza.

- Oni godinama, decenijama rade na destabilizaciji ovih prostora. Prvo pitanje destabilizacije je bilo proglašenje te lažne države Kosovo, što je potpuno vanpravno urađeno. Oni su destabilizovali situacaiju, proterali Srbe odande, sada ne žele da primenjuju ni briselski ni vašingtonski sporazum – rekao je Dačić.

Kako kaže, ovih dana smo mogli da vidimo i da oni na različite načine pokušavaju da širom sveta lansiraju priču da nema više mesta razgovorima, već da Srbija treba da prizna Kosovo.

- To je jedna floskula koja prikriva njihovu nemoć. Izgubili su međunarodnu podršku, nemaju je više sa strane. Mnogo manje zemalja sada njih priznaje. Nemaju više većinu, a i dalje se radi na tome da se taj broj zemalja smanjuje – rekao je Dačić.

Dačić je podsetio da je bio u bilateralnoj poseti Egiptu, gde je bila Međunarodna interparlamentarna konferencija za borbu protiv korupcije.

- Imao sam veoma uspešnu posetu, osim parlamenta, razgovarao sam i sa premijerom i predsednikom – rekao je Dačić.

Kako kaže, Egipat je zemlja koja drži do principa teriotrijalnog integriteta, to je zemlja koja nikada ne glasa za Kosovo u međunarodnim organizacijama.

- Preneo sam im pozdrave od predsednika Vučića, takođe pozvao da dođe u posetu, što je on prihvatio. Treba samo to realizovati, korona je poremetila međunarodne tekovine – rekao je Dačić.

Kako kaže, mere su Egiptu dosta relaksirane, kao da su, kaže, druga planeta.

- To je malo stvar i do mentaliteta, načina života – rekao je Dačić.

On je govoreći o spoljnotrgovinskom prometu istakao da je on bio smao 100 miliona, dodajući da je to frapantno i zabrinjavajuće.

- To je bila naša bratska zemlja, Tito je tamo otvarao hotele, televiziju, preduzeća, traktori su prodavani, čak i danas imate puno naših vozila – rekao je Dačić.

Kako kaže, to su naši prijatelji i sa njima treba sarađivati.

