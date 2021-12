SRAMOTA U TIRANI! Albanski ekstremisti pale srpske zastave (VIDEO)

Oni su skinuli zastave koje su bile okačene na pandere i pale ih i gaze, a kako to izgleda pogledajte na priloženim slikama.

Takođe, prema saznanju Novosti, demonstranti su se podeliti u dve grupe i da pokušaće da preseku kolonu u kojoj se nalazi Vučić, a koja ide od aerodroma.

Jedna grupa će protestovati ispred zgrade Vlade u ovom gradu, a druga planira da preseče put koloni od aerodroma u kojoj je predsednik Vučić.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF