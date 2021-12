Vučić o energetksoj situaciji u Srbiji: Nemamo nikakvih problema sa strujom i gasom

Predsednik Srbije je večeras istakao da Srbija nema problema sa strujom i gasom.

- Nikakvih problema nema sa strujom, ni sa snabdevanjem gasa. Ljudi moraju da shvate da se mi bavimo ozbiljnije energetikom, a mnogi su me gledali kao ludaka kada sam upozoravao na to šta će se desiti, u oktobru sam gostovao kod vas. Ja sam tada rekao da nismo mirni do prvog januara, kao što su govorili nadležni u energetskom sektoru. Sutra isključuju nuklearke u Nemačkoj, teraju kontru Francuzima. Pa šta vi očekujete, kako mislite da ima struje. Kako mislite da Priština ima struje. Mi ćemo imati, nama je sve uključeno, svi sistemi rade.

On je rekao da smo danas proizveli 108 hiljada megavat sati struje, čime smo pokrili 90 odsto sopstvene proizvodnje.

- Na ovakvu cenu struje, mi smo trošili velike pare ta tri dana. Danas trošimo manje para, i naš budžet to može da podnese. Mene zanima kako će to da podnese Francuska koja dnevno troši 150 miliona evra. Nemate struju gde da kupite, nego na berzi. Cena struje se neće povećavati za građane, kao što sam rekao - ističe predsednik.