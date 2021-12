VUČIĆ O OBAVEZNOM VOJNOM ROKU: Narod je za, ali ima tu mnogo problema

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da još nema odluke o obaveznom služenju vojnog roka jer u vezi s tim postoji mnogo problema.

Vučić je u Nišu rekao da je većina naroda za takvu odluku, ocenivši da bi to za vojsku bilo spasonosno, ali da ima problema.

„Od kog godišta da to važi – ako kažemo da bi to bilo od 1994. ili 1995. godište, mi ne možemo da prihvatimo 35.000 ili 20.000 ljudi, mi možemo da prihvatimo do 10.000 ljudi, a onda je pitanje koga da oslobodite“, rekao je Vučić.

On je naveo kako se razmatra dodatno povećanje plata za dobrovoljno služenje vojnog roka da bi se privuklo još 5.000 vojnika na godišnjem nivou, što Vojska Srbije mora da ima.

Minimalno je da Vojska godišnje dobija još 5.000 vojnika, da bi se popunila sva mesta, rekao je Vučić.

