DAČIĆ ZA PINK: Prvo izbori, pa kongres SPS! Posle Nove godine najavio i važan sastanak sa Vučićem

Socijalistička partija Srbije će sledeće godine održati kongres, ali to sigurno neće biti pre izbora, izjavio je danas lider te stranke i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

On je rekao da posle Nove godine prvo sledi sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer je vreme da se svedu rasprave da li će SNS i SPS imati jednu ili dve liste na aprilskim parlamentarnim izborima.

Dačić je najavio da će nastaviti da obilazi gradove i opštine kako bi održao razgovore sa članstvom.

Ocenio je da oko referenduma za promenu ustava nije visoka "radna temperatura", možda i zbog toga što ne postoji obaveza 50 odsto izlaznosti, što je ukinuto još 2006. godine.

"Neke političke stranke pokušavaju sebe da pozicioniraju, pričajući bajke i laži, pozivajući građane da glasaju protiv na referendumu", rekao je Dačić.

Promenu Ustava on je opisao kao prenošenje biranja sudija i tužilaca sa parlamenta na visoka tužilačka i sudska tela.

"Objektivno to za građane može da bude bolje. Uvek se ljudi žale da politika bira sudije i tužioce. Ne može nezavisnost da bude gora i lošija nego do do sada", dodao je on.

Dodao je da treba raspršiti laži, jer referendum o sudstvu i tužilaštvu nema veze sa Kosovom, niti sa promenom preambule Ustava.

Kako je ocenio, strankama koje to spominju treba tema da bi motivisali birače u zagrevanju za izbore.

"Ni naša strana ne vrši baš neku motivaciju ljudi da izađu na referendum", rekao je on.

