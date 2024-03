NEMA POLITIČKOG ŽARA, GLEDA SE KO ĆE KOGA VIŠE DA UVREDI! DAČIĆ ZA PINK: Opozicija ometanjem rada skupštine stvara atmosferu vanrednog stanja

Predsednik poslaničke grupe "Socijalistička partija Ivica Dačić" Ivica Dačić izjavio je danas da predstavnici opozicije ne samo što su izgubili na izborima, već prave haos u Parlamentu i žele da nametnu svoju agendu, a to je da Skupština Srbije ne može normalno da radi.

Dačić je ocenio da se time stvara atmosfera vanrednog stanja.

- Stvara se atmosfera da u ovoj državi ne funkcionišu stvari kako treba, jedna blokada i opstrukcija rada institucija. To je nespojivo sa temom Parlamenta - rekao je on za Pink.

Prema njegovim rečima, nije sporno to da li će neko da se javlja za reč ili govori o svojim političkim argumentima protiv nekoga, već je sporno da li postoje uslovi za rad i to što se vređa čovek koji je na čelu parlamenta i to brilijantno radi.

Ova skupštinska sednica u stvari je još jedan pokazatelj da iza ovih floskula opozicije ne stoji neka politička vrednost. Ovde nema reči i uopšte se ne govori o politici. Ovde nema ni političkog žara, ni borbe. Ovde ima ko će koga više da uvredi, ko će koga više da pljune

On je dodao da su, pre svega, broj jedan tema napada, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica, a da se u raspravi najmanje govorilo o kandidatu za predsednika Parlamenta odnosno o Ani Brnabić.

