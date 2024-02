Dačić za Pink: Ovakvu opoziciju, scene i incidente nikada nismo imali! To kako se ponašaju, pokazatelj je njihovih političkih kapaciteta!

Ovo što deo opozicije radi jeste čisto skretanje pažnje koje služi za unutrašnju političku upotrebu u Srbiji, rekao je ministar spoljnih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.

Komentarišući pretnje da ćemo ono što smo mogli da vidimo u republičkoj skupštini, danas moći da vidimo i na konstitutivnoj sednici Skupštine Grada Beograda, Dačić je rekao da je to nastavak onoga što smo imali priliku da gledamo i pre izbora.

- Ja sam govorio i ranije da posle konstitutivne sednice u Republici, da za 30 godina, koliko sam ja poslanik, nikada nisam video takvo ponašanje. Da neko dođe i pravi takve incidente, to još nismo imali. Nikada ranije opozicija nije pravila ovakve vrste scena. Svi su učestvovali u nekom procesu – rekao je Dačić.

Kako kaže, na primer, demokratska stranka, kada nije znala kako da spreči donošenje određenih zakona, oni su se sve više i sve duže javljali, što je bilo sasvim legitimno.

- Ovo je pokazatelj njihovih političkih kapaciteta, odnosno želje da se time pokaže da ovde ništa ne može da funkcioniše i da je to rezultat navodnih nepravilnosti na izborima – rekao je Dačić.

Kako kaže, a da su se one zaista i dogodile, to bi do sada bilo milion puta procesuirano u nadležnim organima.

- Ako ima nekih nepravilnosti, odmah su trebali da ih iznesu i da progovore. Ja ipak, znam da mnogi imaju mnogo toga da govore, ali u svoje ime. Nije ovde nama sada cilj prepucavanje i svađanje sa evropskim institucijama, jer ovde i nije reč o njima, već o poslanicima koji imaju svoje interese, svoje političke partije i poslaničke grupe. Nije interes u tome ni da sa njima vodimo neke frontalne ratove, ono što je važno jeste da će izvršni organi EU nastaviti saradnju sa Srbijom i da se neće primeniti ništa od onoga što stoji u zaključcima Evropskog parlamenta – rekao je Dačić.

Dačić je rekao da možemo da vidimo da je ovo skretanje pažnje i da služi za unutrašnju političku upotrebu u Srbiji, nego što ima neki značaj za evropske institucije.

Kako kaže, postoji pitanje da li može da se napravi većina uz dogovore sa određenim odborničkim grupama, ili imate većinu shodno tome kako je svaki od odbornika samostalno odlučio.

- Ovde uglavnom imamo koalicije i saveze i pokrete, koji su sastavljeni od veoma različitih grupacija. Kada se završe ti izbori, iz jedne te grupacije može da izađe više odborničkih ili poslaničkih grupa. Ovde je nesumljivo da ima dovoljan broj odbornika da bi postojala odbornička većina, ali da li će se ići na to ili će se tražiti dogovor sa nekim foirmalnim odborničkim grupama ili onima koji su lideri tih grupacija, to ćemo videti – rekao je Dačić.

Dačić je rekao da bi voleo da ne gubimo više vreme, kao i da smatra da je ljudima preko glave da se više ide na izbore.

