Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je danas sve da prihvate, kako je rekao, ruku koju je pružio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u smislu datuma za održavanje izbora u Beogradu i da je važno da se što pre formiraju insistucije kako bi se rešavala važna državna pitanja.

Dačić je gostujući na TV Pink rekao da je predsednik Vučić opet izašao u susret opoziciji za raspisivanje izbora da bude poslednji datum kada je to zakonski moguće. Kako je rekao i to opet ne odgovora opoziciji i da sada traže prelaznu vladu i izlaze sa novim zahtevima i i željama i dodao da od toga nema ništa, već da je važno da se svi skoncentrišu na beogradske i lokalne izbore i da se što pre završe izborni procesi.

On je još jednom ponovo da on nije bio za raspisivanje vanrednih izbora i da nije dobro kada se ne završi pun mandat jednoj vladi, jer važne državne stvari ne mogu da se završe u kratkom roku. Na pitanje da li je sa SNS razgovarao o ministrstvima koje bi dobila njegova stanka, Dačić je rekao je da o tome još uvek nisu razgovarali, već o važnim državnim pitanjima, poput implementacije Ohridskog spoarazuma, situacija na KiM, borba da tzv. Kosovo ne uđe u Savet Evrope.

- To su teme o kojima se svakoga dana konsultujemo i razgovaramo. A ovo, kada za to dođe vreme, mi nikad nismo ni imali neke rasprave velike oko svega toga. Mi u načelu smo se dogovorili da ćemo nastaviti našu saradnju i posle ovih izbora - rekao je Dačić.

Dačić je prokomentarisao i izjave dela opozicije da se izbori odlažu zato što SNS i SPS nemaju dogovor i rekao da to nije istina.

- Mi smo rekli još prvog dana da idemo zajedno na izbore u Beogradu. Ovi drugi izbori još nisu ni raspisani, a naša je osnovna ideja da imamo zajednički nastup u svim opštinama i gradovima gde god se održavaju izbori - rekao je lider SPS.

On je dodao da je važno da se stvori jedna demokratksa atmosfera za izborni proces i dodao da niko nikada ne može biti sto odsto zadovoljan, ali da je potrebna jedna situacija da kada se završe izbori da nema nekog drastičnog osporavanja tih rezultata. Dačić je ocenio da to što se deo opozicije žali međunarodnim insitucijama samo naruša ugled Srbiji koji koriste različiti neprijatelji.

- Jer to stvara jednu lošu sliku o Srbiji, a da budemo iskreni, Evropska unija nema nikakve namere da se da šalje neku međunarodnu komisiju niti bilo šta, da bi sada se bavila izborima. Mislim, to je nerealno da bilo ko, ako neko to zaista priča svojim biračima ili svojim aktivistima da će to da bude, laže, jer od toga nema ništa - rekao je Dačić.

On je rekao da domaće političke partije ne mogu da naprave granicu da li su opozicija Vučiću i Dačiću ili su opozicija Srbiji, iono što su predlagali i slali u Evropski parlament je sve na štetu Srbiji.

Dačić se osvnuo i na napade na aktiviskinje SNS i rekao da sve što se dešava podstiče na jednu atmosferu mržnje i sukoba.

- To je odraz jednog niskog nivoa političke odgovornosti, a naravno što od liste koja sebe je udostojila time da se zove Srbija protiv nasilja, a koristi nasilne metode. To nema nigde da Srbija protiv nasilja poziva na nasilne metode. Tako da je to sve loše, ne sme da se stvara atmosfera sukoba. Niko nema pravo da vređa i napada bilo koga ko se bavi političkim radom u smislu političkog aktivizma - ocenio je Dačić.