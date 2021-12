ANA BRNABIĆ: Refendum nema nikakve veze sa Rio Tintom, vakcinacijom i ostalim što je moglo da se čuje

Pred sam kraj 2021, godine premijerka Brnabić govorila je o radu vlade, govorila je o aktuelnim političkim pitanjima, o izborima, promenama u stranci i novoj funckiji potpredsednice SNS, ali i o detaljima iz porodičnog života, poklonima i tome kako će provesti predstojeće praznike.

Na godišnjoj konferenciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove mere podrške građanima Srbije.

- To su sve dodatne mere podrške pored onoga što smo već uveli. Nadamo se da će nove mere poboljšati situaciju u Srbiji što se tiče bele kuge. To je najvažnija stvar za Srbiju. Sve je uzalud što radimo ako nemamo decu, važno je tu bitku da dobijemo. Mnogo smo uradili time što smo izdvojili mesečna i godišnja davanja za decu. Penzioneri su bili najugroženija kategorija stanovništva, bilo je važno da im kao država u ovim teškim trenucima dodatno pomognemo i pokažemo da je država tu za njih. Predsednik je sam rekao da su i mladi puno izgubili tokom ove epidemije, da im je oduzeto dve godine života. Nije bilo žurki, slavlja, rođendana. Mladima je najviše oduzeto. Što se tiče ljudi koji kritikuju da ovim merama potkupljujemo ljude i glasove, ja mogu da kažem da meni tako nešto nikada ne bi palo na pamet. Mislim da se glas ne može kupiti za 100 evra - rekla je Brnabićeva na Kurir televiziji.

Kakve opasnosti možemo očekivati kada je u pitanju energetska kriza?

- Energetska kriza je veliki problem u celoj Evropi. Mi smo to zaista brzo sanirali, naši građani nisu trpeli posledice. Nismo imali restrikcije, sve probleme smo brzo sanirali. Građani do sada nisu osetili bilo kakvo energetsku krizu, nismo podizali cene. Trudimo se da obezbedimo uvoz svega što nam je potrebno. Mi smo otvorili gasovod, 2019 smo išli ambiciozno u projekat izgradnje magistralnog gasovoda. Da nismo to uradili, danas ne bismo imali gas. Predsednik Vučić nam je obezbedio da imamo istu cenu gasa - rekla je premijerka.

Pre dve nedelje otvoren je Klaster 4.

- Mi smo bili spremni za otvaranje dva Klastera. Otvaranje Klastera 4 jako znači za nas, otvorili smo četiri nova poglavlja i to je dobar put ka EU. Ovo je velika pohvala za nas, ovime je EU rekla da je Srbija ispunila standarde kako bi mogla da krene u pregovaranje sa EU - rekla je Brnabić.

O referendumu

- Neodgovorni i neiskreni političari se igraju sa ovom temom. Ono na čemu smo mi radili je izmena Ustava samo i isključivo u oblasti pravosuđa. U jednoj širokoj javnoj raspravi smo definisali kako predslažemo da se Ustav izmeni na način da političari i politika nemaju uticaja na biranje sudija i tužioca, kako bismo imali nezavisno sudstvo. Refendum nema nikakve veze sa Rio Tintom, vakcinacijom i ostalo što je moglo da se čuje. Ta tema je tako kompleksna da je teško zainteresovati naše ljude za tu temu. Nije lako objasniti građanima kako se biraju sudije - objasnila je premijerka.

Šta možemo očekivati od izbora 3. aprila, da li SNS može očekivati prognoziranih 57 odsto?

- Ja pre svega očekujem da će građani glasati za rezultate. Ja verujem u zdrav razum građana i odgovornost. Mislim da neki političari ne poznaju naš narod i potcenjuju ih. Očekujem da građani pogledaju gde su bili nekada a gde sada, kakve su im penzije bile tada a kakve sada. Ljudi sada imaju autoputeve. Opozicija sada obećava rezultate, a kad je imala vlast ništa nije uradila. Oni nemaju dodira sa stvarnošću i realnošću. Imate ljude kojii obećavaju stvari koje su mogli da promene dok su bili na vlasti. Mislim da će ljudi glasati za rezultate. Kada SNS bude odlučila izaći ćeno sa našim kandidatima, nadam se da će se odlučiti predsednik Vučić da se kandiduje. To je onda dodatnih 5 godina stabilnosti - rekla je Brnabić.

Premijerka Ana Brnabić retko govori u javnosti o svom privatnom životu. Premijerka je otkrila je da će novogodišnju noć provesti u krugu porodice kao i kako je protekla priprema za najveseliju noć u godini.

- Novogodišnju noć ću dočekati u porodičnoj atmosferi. Sutra je radni dan, ja ću bili u Vladi. Iskoristiću poslepodne i veče da provedem sa porodicom. Kupila sam poklone porodici, iskoristila sam nekoliko sati i svu logističku pomoć svog kabineta kako bih izabrala pravi poklon. Viktor u februaru puni tri godine i već je veliki momak, raduje se 1. januaru i poklonima. On je noćna ptica, puno se raduje tim stvarima. Užasno mi teško pada što ne mogu više vremena da provedem sa porodicom. Ali kada vidimo rezultate našeg rada, lakše bude mnogo - rekla je premijerka Brnabić i poželela svim građanima Srbije srećnu Novu Godinu!