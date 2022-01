DODIK ZA NACIONALNI DNEVNIK: Amerika namerno ovo radi na dan kada je Naser masakrirao Srbe!

Milorad Dodik oglasio se za TV Pink povodom sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Države.

- To je potez povređene velesile - rekao je Dodik za Nacionalni dnevnik.

- Oni su izgubili na mnogim poljima pa sada pokušavaju da to nadomeste kod nas. Ono što je indikativno je činjenica da prvo sankcije najavljuju muslimani pa ih uvode Amerikanci. Očigledno je da su oni zajedno u toj borbi da stvore unitarnu Bosnu i Hercegovinu.

Dodik je potom dodao:

- Njihova arogancija je dokaz nemoći, a ne neke moći. Ja nikakve račune nisam imao niti imam kod njih tako da ovo nikakvog efekta nema.

- Namerno su to uradili pred Božić, baš na dan kada je Naser Orić masakrirao Srbe u Kravicama. Oni to znaju i namerno su to uradili danas - zaključio je Dodik.