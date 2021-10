Dodik o aktuelnoj situaciji u Bosni, Srbiji i regionu: Predsedništvo BiH praktično je prestalo da postoji (VIDEO)

Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH, istakao je jutros za Pink da je trenutna situacija u BiH zabrinjavajuća.

- Predsedništvo BiH je praktično prestalo da postoji i svedeno je na individualno delovanje njegovih članova - izjavio je srpski član tog najvišeg državnog tela Milorad Dodik i istakao da je BiH u pat poziciji iz kojeg nema izlaska.

Kao primere za to Dodik je naveo ponašanje Željka Komšića, ministra inostranih poslova u Savetu ministara Bisere Turković, kao i ministra odbrane u Savetu ministara Sifeta Podžića koji je odlučio da odloži vojnu vežbu Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije na Manjači, kod Banjaluke.

Dodik je rekao da nema logike u odluci Podžića, pogotovo ako se zanemare dva zamenika iz reda druga dva naroda.

- To je zanemareno, verovatno su Komšić i (Šefik) Džaferović rekli da bi to bilo dobro. To su pokvarene namere - rekao je Dodik.

Naveo je da će Narodna skupština doneti odluku o povlačenju potpisa sa sporazuma o formiranju Oružanih snaga i pozvati srpske predstavnike da se povuku.

Ponovio je da je kriza u BiH permanentna, da BiH nikada nije bila jedinstvena ako nije neka sila to nametala i podsetio da je u Ustavni sud imenovao sudiju Albanca.

Bosnom su, kazao je, nezadovoljni Srbi i Hrvati, dok muslimani hoće centralizovanu BiH.

On je naveo i da je Hrvatska zbog svog ulaska u EU zanemarila Hrvate u BiH, ali sada su uvideli šta se dešava, pogotovo nakon izbora Komšića za člana Predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Dodik je ponovo upitao kako Kosovo može da bude samostalna država, a Republika Srpska ne može.