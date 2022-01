Dačić: Misle da će Đokovića da spreče da uđe u istoriju

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je velika sramota način na koji se australijske vlasti ophodne prema srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

On je gostujući na televiziji Tanjug rekao da je upućen u to da su australijske vlasti uskratile Đokoviću pravo na vizu i dodao da oni na to imaju pravo, ali je ocenio da je neosnovano da se to radi ljudima kao što je Đoković, jer se, kako je rekao, vize uskraćuju uglavnom kriminalcima i sumnjivim građanima.

- Svaka država ima pravo da nekome ukine vizu, ali to se ne radi sa ljudima ranga Novaka Đokovića. Ovo je velika bruka i sramota, a oni i dalje nastavljaju sa ponižavanjem i maltretiranjem Đokovića - ukazao je Dačić.

Osvrnuo se na to da naša zemlja sa Australijom nema razvijene diplomatske odnose zbog udaljenosti dve zemlje, ali i podsetio da je Srbija podržala da Veliki koralni greben uđe u UNESCO, kada je on vršio dužnost ministra spoljnih poslova.

Smatra da je velika sramota da se sada u Australiji na tako loš način tretira sportista koji je devet puta osvojio njihov turnir.

- Možda misle da će tako da ga spreče da uđe u istoriju - primetio je Dačić i poručio da je cela Srbija uz Đokovića.

