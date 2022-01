PS: Stranci bi Srbiji da potpuno zabrane saradnju sa Rusijom, to je pravi razlog napada na Vulina

U intervjuu za NOVU, engleski tajkun američkog porekla Bil Brauder koga ruski Interpol traži zbog utaje poreza danas je otkrio pravi razlog napada na Aleksandra Vulina i Srbiju lažima njegovog prijatelja i saradnika Kara-Murze koji je, kao i on, naturalizovani Englez.

Stari lažovi iz NOVE nisu preveli na video snimku ni preneli u štampanom izdanju poruku u kojoj je sadržan pravi razlog napada na Vulina i Srbiju:

"Any authorities who cooperate with Russia, should not cooperate with Russia" - „Свака власт која сарађује са Русијом не би требало да сарађује са Русијом“

Skrivanjem rusofobije tajkuna u bekstvu koji želi da Srbija u potpunosti prekine veze sa Rusijom pokazuje se pravi cilj napada na Vulina, ali i da su vlasnici NOVE u izglednom tajkunskom savezništvu u kojem su se srele prljave i ukradene pare iz Srbije i Rusije.

Uredništvo NOVE je ponovo pokazalo da lažu, čak i svoje čitaoce koji su bili dovoljno naivni da plate da ih neko laže", odgovorio je Pokret socijalista reagujući na laži koje je biznismen Vilijam Bil Brauder izneo za NOVU S na račun ministra policije Vulina.

