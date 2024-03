Petković: Pravi razlog odluke o ukidanju dinara proterivanje Srba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorio je danas u razgovoru se ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad da je jasno je da je pravi razlog odluke Prištine o ukidanju dinara u Pokrajini proterivanje Srba iz i ukidanje institucija Srbije na Kosovu i Metohiji.

On je ukazao na to da je "providna" namera Prištine da tom odlukom potpuno zatvori temu formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO), s obzirom na to da je u do sada potpisanim sporazumima finansijska podrška Srbima predviđena kroz finansiranje institucija od strane Beograda.

Poručio je da će Beograd nastaviti da insistira na formiranju ZSO, saopšteno je iz Kancelarije za KiM.

Petković je istakao da je tema razgovora u Briselu bila "potpuno nerazumna i opasna odluka Aljbina Kurtija" da zabrani dinar i na taj način dovede u pitanje isplate plata, penzija i socijalnih primanja za 100.000 Srba i drugih nealbanaca u pokrajini.

On je skrenuo pažnju da ova odluka takođe, onemogućava i funkcionisanje škola, bolnica, vrtića i drugih srpskih institucija, kojima je uskraćena mogućnost za nabavku osnovnih sredstava, ali i za izmirivanje mesečnih obaveza.

Petković je ukazao i na to da je nedolaskom glavnog pregovarača Prištine Besnika Bisljimija u Brisel Priština nastavila da opstruira dijalog i ugrožava napore u normalizaciji odnosa u Pokrajini, dok je Beograd, kao i uvek do sada, pokazao da smatra da su razgovori najefikasnija brana eskalaciji tenzija i garancija bezbednosti srpskog naroda.

Naglasio je da će Beograd nastaviti da insistira na pronalaženju trajnog i održivog rešenja ovog problema, koje će omogućiti opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

U tom smislu, kako je naveo, neophodno je da Banka Poštnska štedionica i poslovnice Pošte nastave da posluju na KiM, što je jedini način da se Srbima obezbede isplate njihovih zarada i svih ostalih primanja.

Prema uredbi koju je usvojila tzv centralna banka u Prištini, od 1. februara na KiM je jedina valuta u kojoj se mogu vršiti gotovinska plaćanja evro, što znači zabranu dinara.